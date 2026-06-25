La primera parte tuvo tres errores de Escocia: uno que les salió bien y otros dos que pagaron caro. A los siete minutos, un despeje de Scott McKenna fue bloqueado y el balón llegó a Vini Jr, que regateó a Angus Gunn y marcó a puerta vacía.

Quince minutos después le robó el balón a un despistado Jack Hendry y lo picó entre las piernas del portero, aunque el VAR anuló el tanto por una falta mínima.

Sin embargo, poco después de que Matheus Cunha disparara y despejaran sobre la línea, Escocia falló dos veces en el despeje y, en el añadido, Vinicius cabeceó el centro de Bruno Guimaraes para hacer el segundo.

A los seis del segundo tiempo pudo completar el ‘hat-trick’, pero no controló un pase profundo. No obstante, a la hora de juego llegó el tercero: Cunha remató a puerta vacía tras otra asistencia de Guimaraes.

Eso despertó a los escoceses: Alisson despejó un tiro libre y luego detuvo un cabezazo de McTominay. En la otra área, Vinicius falló un par de veces, pero ya tenía su doblete.

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