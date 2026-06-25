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Brazil GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Valoraciones de Brasil vs. Escocia: ¡Vinicius Jr. les cuesta caro! La estrella de la Seleção lleva al ‘Tartan Army’ al borde de la eliminación del Mundial, mientras Neymar regresa

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Escocia vs Brazil
Vinicius Junior

Los dos goles de Vinicius Junior dejaron a Escocia al borde de la eliminación del Mundial, ya que Brasil aprovechó sus errores el miércoles en Miami. La Seleção lideró el Grupo C, mientras que la derrota por 3-0 complica las opciones de los escoceses de avanzar como uno de los mejores terceros a los dieciseisavos de final.

La primera parte tuvo tres errores de Escocia: uno que les salió bien y otros dos que pagaron caro. A los siete minutos, un despeje de Scott McKenna fue bloqueado y el balón llegó a Vini Jr, que regateó a Angus Gunn y marcó a puerta vacía.

Quince minutos después le robó el balón a un despistado Jack Hendry y lo picó entre las piernas del portero, aunque el VAR anuló el tanto por una falta mínima.

Sin embargo, poco después de que Matheus Cunha disparara y despejaran sobre la línea, Escocia falló dos veces en el despeje y, en el añadido, Vinicius cabeceó el centro de Bruno Guimaraes para hacer el segundo.

A los seis del segundo tiempo pudo completar el ‘hat-trick’, pero no controló un pase profundo. No obstante, a la hora de juego llegó el tercero: Cunha remató a puerta vacía tras otra asistencia de Guimaraes.

Eso despertó a los escoceses: Alisson despejó un tiro libre y luego detuvo un cabezazo de McTominay. En la otra área, Vinicius falló un par de veces, pero ya tenía su doblete.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en Miami...

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Alisson (7/10):

    Fue un mero espectador durante largos periodos, pero realizó dos grandes paradas consecutivas en la segunda parte.

    Danilo (6/10):

    John McGinn no le puso a prueba lo suficiente. Recibió una tarjeta amarilla por una entrada poco acertada en la segunda parte y tuvo suerte de no ser expulsado.

    Marquinhos (6/10):

    Tuvo una noche tranquila gracias a la ineficaz delantera escocesa. Realizó pases bastante acertados.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Realizó una gran intervención al principio del partido. Dominó en los duelos y completó numerosos pases.

    Douglas Santos (6/10):

    Sufrió ante el habilidoso Ben Gannon-Doak, pero contribuyó al ataque.

    • Anuncios
  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Bruno Guimaraes (8/10):

    Su centro profundo y milimétrico le facilitó el trabajo a Vini Jr. en el segundo gol. También demostró gran serenidad al asistir a Cunha.

    Casemiro (7/10):

    Realizó una entrada decisiva en su propia área. Participó en el tercer gol con un buen pase en profundidad.

    Lucas Paquetá (7/10):

    Se empleó en defensa y debió sumar una asistencia en el hat-trick de Vinicius.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Rayan (7/10):

    Reaccionó con rapidez para bloquear a McKenna y conseguir una asistencia poco ortodoxa. Peligroso cada vez que tuvo el balón.

    Matheus Cunha (7/10):

    Cobró vida al final de la primera parte y tuvo mala suerte al no marcar. Más tarde consiguió su gol con un remate sencillo.

    Vinicius Junior (8/10):

    Mantuvo la calma para regatear al portero en una ocasión temprana. Aunque el VAR le anuló un segundo gol, acabó marcando de cabeza. Debería haber logrado un hat-trick.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    Suplentes y entrenador

    Fabinho (5/10):

    Amonestado por una entrada cínica.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Poco balón tras entrar por izquierda.

    Neymar (5/10):

    Bien recibido en su regreso, pero lució fuera de ritmo. Disparó una vez a puerta.

    Alex Sandro (N/A):

    Salió al campo para ayudar a cerrar el partido.

    Endrick (N/A):

    Entró demasiado tarde para tener un impacto real, cuando el partido ya estaba ganado.

    Carlo Ancelotti (7/10):

    Tuvo la noche ideal, pues Escocia facilitó el triunfo. Grupo ganado, misión cumplida.