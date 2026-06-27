Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Belgium New Zealand ratings GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Valoraciones de Bélgica vs. Nueva Zelanda: Trossard brilla y De Bruyne con Lukaku recuerdan sus mejores tiempos en una goleada mundialista clave

Player ratings
Belgium
World Cup
L. Trossard
K. De Bruyne
R. Lukaku
FEATURES
Nueva Zelanda vs Belgium

Bélgica podría estar en buena forma. Hace tiempo que se dejó de hablar de una «generación dorada», y sus dos primeros resultados en el Mundial parecían confirmarlo. Pero, si el último partido de la fase de grupos del viernes contra Nueva Zelanda sirve de indicio, la vieja guardia belga aún podría dar la sorpresa.

Al golear 5-1 a Nueva Zelanda, Bélgica lideró el Grupo G y recuperó su condición de candidato. La victoria ante el cuarto del grupo no disipa todas las dudas, pero sí aumenta la confianza para la siguiente fase.

La vieja guardia respondió: Kevin De Bruyne marcó un gol familiar para los aficionados, y Romelu Lukaku, recién ingresado, cabeceó el quinto apenas segundos después.

La estrella del partido fue Leandro Trossard, autor de dos goles, uno antes y otro después del descanso, que lideró el ataque belga.

Alexis Saelemaekers marcó el quinto gol, Jeremy Doku desbordó por la banda, Charles De Ketelaere aportó solidez arriba y Hans Vanaken ordenó el centro del campo.

Bélgica sigue siendo un equipo de estrellas, y el viernes todas brillaron con la ayuda del resto del plantel.

GOAL valora a los jugadores de Bélgica en Vancouver...

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Poco trabajo tras brillar en los dos primeros partidos; realizó una parada al inicio de la segunda parte cuando Nueva Zelanda intentaba reaccionar.

    Maxim De Cuyper (7/10):

    Una auténtica presencia en el flanco izquierdo. Aportó mucho tanto con el balón como sin él.

    Arthur Theate (6/10):

    Preciso en los pases y con poca exigencia defensiva.

    Brandon Mechele (7/10):

    Poco exigido atrás, pero dominó el balón en la salida belga.

    Timothy Castagne (6/10):

    Bastante bien. Nada destacable.

    • Anuncios
  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Hans Vanaken (7/10):

    Generó varias ocasiones. Fuerza creativa que merecía más que una asistencia.

    Youri Tielemans (7/10):

    Recibía y pasaba, una y otra vez.

    Kevin De Bruyne (8/10):

    El de siempre: muchos toques, varios disparos y, al final, el tercero de Bélgica. ¡Sigue en plena forma!

  • CANADA WC26 SOCCER D3 BELGIUM RED DEVILS VS NEW ZEALANDAFP

    Ataque

    Leandro Trossard (9/10):

    Marcó dos goles, le anularon un penalti tras la revisión del VAR y presionó a Nueva Zelanda toda la noche. Actuación increíble de un jugador a menudo subestimado.

    Jeremy Doku (7/10):

    Solo jugó 56 minutos, pero mostró su habilidad para superar a los defensas.

    Charles De Ketelaere (7/10):

    No fue el protagonista, pero aportó equilibrio al ataque belga y facilitó el trabajo de sus compañeros.

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Matías Fernández-Pardo (7/10):

    Salió por Doku; pocos balones, pero todos decisivos.

    Alexis Saelemaekers (9/10):

    Marcó su gol justo al final del partido, tras mostrarse muy peligroso en las jugadas previas.

    Amadou Onana (6/10):

    Sustituyó a De Bruyne para ayudar a Bélgica a cerrar el partido.

    Romelu Lukaku (9/10):

    Marcó con su primer toque y luego dio una asistencia. Un momento fantástico para una leyenda belga.

    Nicolas Raskin (8/A):

    Entró muy tarde junto a Lukaku, pero le asistió con un centro.

    Roberto Martínez (9/10):

    Ganó el partido y gestionó bien los cambios, allanando el camino de Bélgica hacia el futuro.

World Cup
Belgium crest
Belgium
BEL
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse