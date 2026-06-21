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Tom Maston

Traducido por

Valoraciones de Bélgica vs. Irán: Romelu Lukaku flojo, Nathan Ngoy expulsado y las paradas de Thibaut Courtois rescatan un empate decepcionante

Player ratings
Belgium
R. Lukaku
N. Ngoy
World Cup
FEATURES
Belgium vs Irán

Bélgica sigue sin ganar en el Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Irán. La roja a Nathan Ngoy eliminó las opciones de victoria de Rudi García, que sufrió para crear peligro sin el lesionado Jeremy Doku.

Bélgica dominó la posesión en una primera parte muy entrecortada, pero debió agradecer a Thibaut Courtois mantener el marcador a cero, gracias a sus magníficas reacciones ante un remate de Hossein Kanaani. Además, el VAR anuló un gol a Mehdi Taremi por un fuera de juego muy ajustado.

En el otro área, Tielemans y De Cuyper exigieron a Alireza Beiranvand, aunque a los Diablos Rojos les faltó claridad en sus llegadas.

Al inicio del segundo tiempo, Courtois despejó un disparo de Taremi y, en la otra área, Beiranvand detuvo un remate a bocajarro de De Cuyper tras un centro de De Bruyne.

A mitad del segundo tiempo, Ngoy falló un pase atrás, derribó a Taremi y dejó a Irán con diez. Pese a ello, Beiranvand volvió a detener un disparo de De Cuyper y mantuvo el 0-0.

El empate deja a Bélgica con dos puntos tras dos jornadas, por lo que solo una victoria ante Nueva Zelanda el viernes le garantizará el pase a las eliminatorias.

GOAL puntúa a los jugadores de Bélgica en Los Ángeles...

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (8/10):

    Demostró su gran capacidad de reacción al detener los disparos de Kanaani y Taremi. Quizá piense que podría haber hecho más en el gol anulado a Taremi, pero el VAR le ayudó.

    Thomas Meunier (5/10):

    Metió un par de centros peligrosos, pero perdió peso en ataque y mostró inseguridad en defensa.

    Nathan Ngoy (4/10):

    Mostró serenidad con el balón, pero un error le costó derribar a Taremi y la expulsión.

    Brandon Mechele (5/10):

    Lento al avanzar con Irán, se dedicó sobre todo a recuperar la pelota en defensa.

    Maxim De Cuyper (7/10):

    Fue el más peligroso de los belgas: en la primera parte obligó a Beiranvand a dos buenas paradas y, tras el descanso, el portero iraní evitó su gol. Sus constantes incursiones ofensivas crearon peligro todo el partido.

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    Centro del campo

    Nicolas Raskin (5/10):

    Tocó mucho el balón, pero jugó sencillo para conservar la posesión. Jugó menos de una hora antes de ser reemplazado por Vanaken.

    Youri Tielemans (6/10):

    Realizó un par de pases hacia delante muy inteligentes y vio cómo le paraban un disparo en ángulo en la primera parte. Se esperaba que tuviera más influencia en el partido a medida que este avanzaba.

    Kevin De Bruyne (6/10):

    Se movió por todo el campo, buscó el balón y generó ocasiones, aunque con resultados irregulares en el último tercio.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Alexis Saelemaekers (5/10):

    Mantuvo buena técnica en la recuperación, pero falló en asistencias y disparos. Fue sustituido antes del minuto 60.

    Romelu Lukaku (4/10):

    Jugó su primer partido como titular en más de un año, pero estuvo fuera de ritmo durante los 70 minutos que permaneció en el campo. Aguantó bien el balón en un par de ocasiones, pero poco más.

    Leandro Trossard (7/10):

    Fue un peligro en el uno contra uno y se asoció bien con De Bruyne.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Timothy Castagne (6/10):

    Actuación sólida tras reemplazar a Meunier al inicio del segundo tiempo.

    Hans Vanaken (5/10):

    Lanzó un disparo que se fue por encima del larguero poco después de salir al campo y, aparte de eso, no destacó por nada más.

    Dodi Lukebakio (6/10):

    Tuvo un par de momentos brillantes, primero por la banda y luego como delantero, tras sustituir a Saelemakers. Estuvo a punto de marcar el gol de la victoria en el último suspiro con un disparo desde lejos.

    Arthur Theate (6/10):

    Entró para reforzar la defensa tras la expulsión de Ngoy.

    Matias Fernández-Pardo (N/A):

    Sustituyó a De Bruyne en los últimos minutos.

    Rudi García (4/10):

    La ausencia de Doku pesó, y los cambios de Raskin y Saelemaekers no aportaron mucho; Lukaku merecía volver a ser el “super-suplente”. Ahora lo tiene todo por hacer en la tercera jornada.

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