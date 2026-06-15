Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Belgium Egypt player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de Bélgica vs. Egipto: «Big Rom» rescata a los «Diablos Rojos». Lukaku fuerza un autogol y Bélgica suma un punto valioso en su debut mundialista, pese a la floja actuación de Courtois

Player ratings
World Cup
Belgium
FEATURES
Belgium vs Egipto
Egipto
R. Lukaku
T. Courtois

Romelu Lukaku ingresó desde el banquillo y participó en el autogol de Mohamed Hany, que permitió a Bélgica empatar 1-1 con Egipto en Seattle. El equipo de Rudi García, invicto desde marzo del año pasado, parecía encaminado a una sorpresiva derrota tras el tanto de Emam Ashour en el minuto 19 desde fuera del área.

Egipto siguió creando problemas a Bélgica en la primera parte, con Mohamed Salah conectando bien con Omar Marmoush, Zico y Ashour. Bélgica, en cambio, falló en hilvanar pases y no remató a puerta en los primeros 45 minutos.

Aun así, De Bruyne estrelló un libre directo en el poste cuando los Diablos Rojos mejoraron, y la entrada de Lukaku fue clave: Hany desvió un pase raso de Meunier que el ariete del Nápoles convirtió apenas segundos después de saltar al campo. Lukaku pudo dar la victoria al final, pero, aún sin ritmo, falló un cabezazo claro.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores belgas que saltaron al campo en Seattle...

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (4/10):

    El portero del Real Madrid tuvo una actuación muy floja: encajó un gol de lejos de Ashour, falló en un saque de esquina y complicó un cabezazo de Mohamed Salah.

    Thomas Meunier (5/10):

    Su posición en el gol de Ashour fue pésima, pues le dejó mucho espacio, aunque se redimió al provocar el autogol con un centro peligroso y casi marcó en el final.

    Nathan Ngoy (4/10):

    Tuvo suerte de salir impune tras regalarle el balón a Omar Marmoush en la primera parte y por empujar al mismo jugador en el área en la segunda, tras ser superado con demasiada facilidad en el centro del campo.

    Brandon Mechele (5/10):

    Decente con el balón y realizó un par de entradas contundentes, pero en general no inspiró confianza, ya que el movimiento de la delantera egipcia también le causó problemas.

    Timothy Castagne (4/10):

    Con tarjeta amarilla desde el minuto 14 por derribar a Salah, sorprendió que García esperara al segundo tiempo para sustituirlo.

    • Anuncios
  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Amadou Onana (3/10):

    Actuación discreta del jugador del Aston Villa, sustituido antes de la hora tras fracasar en imponerse.

    Youri Tielemans (6/10):

    Ineficaz en la primera parte, creció tras el descanso —tras una volea que rozó el poste— y asistió a Meunier en la jugada previa al gol.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Leandro Trossard (5/10):

    Su pase de tacón a Meunier fue espectacular, pero no fue tan peligroso como su lateral derecho.

    Kevin De Bruyne (6/10):

    Parecía el más peligroso, pero su falta golpeó el exterior del poste y luego disparó flojo.

    Jeremy Doku (5/10):

    Su velocidad y regate inquietaron, pero falló en la definición cuando tuvo espacio en la primera parte.

    Charles De Ketelaere (3/10):

    El atacante del Atalanta apenas generó una ocasión y no remató entre los tres palos. Probablemente se quede fuera del próximo partido si Lukaku puede jugar 60 minutos.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Maxim De Cuyper (6/10):

    Salió al campo en sustitución de Castagne poco después del descanso, pero enseguida recibió una tarjeta amarilla.

    Nicolás Raskin (6/10):

    Sustituyó a Onana en el centro del campo en el 56’ y ayudó a Bélgica a afianzarse.

    Romelu Lukaku (7/10):

    Aunque no marcó el empate, «Big Rom» se hizo notar.

    Matías Fernández-Pardo (N/A):

    Solo jugó los últimos cinco minutos.

    Hans Vanaken (N/A):

    Ingresó en la doble sustitución con Fernández-Pardo.

    Rudi García (6/10):

    Bélgica estuvo apagada en la primera parte —responsabilidad del entrenador—, aunque mejoró tras el descanso gracias a la entrada de Lukaku.

World Cup
Belgium crest
Belgium
BEL
Irán crest
Irán
IRÁ
World Cup
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL
Egipto crest
Egipto
EGY