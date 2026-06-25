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Manuel NeuerGetty
Thomas Hindle

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Valoraciones de Alemania vs. Ecuador: el gran arranque de Leroy Sané no ocultó el colapso defensivo, y el equipo de Julian Nagelsmann cerró la fase de grupos con mal sabor

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Ecuador vs Alemania

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey -- Alemania mostró mucho ímpetu ofensivo, pero careció de solidez defensiva en un flojo partido de la última jornada de la fase de grupos del Mundial, en el que cayó 2-1 ante un tenaz Ecuador. El equipo de Julian Nagelsmann se adelantó pronto gracias a un gol de Leroy Sané, pero encajó dos tantos y no supo reaccionar. A pesar de la derrota, lidera el grupo y avanza a la fase eliminatoria con un mal sabor de boca.

Alemania empezó con fuerza y algo de suerte: Alex Pavlovic robó el balón en un saque de banda, su disparo rebotó en Pedro Vite, Florian Wirtz recogió el rechace y asistió a Sané, que marcó pese a las protestas ecuatorianas.

Sin embargo, Ecuador no se rindió y empató 1-1 cuando Nilson Angulo remató desde 20 yardas: el primer gol sudamericano en el torneo. El resto del primer tiempo se convirtió en una batalla: muchas entradas y poca claridad de cara al arco.

A los 30 segundos de la reanudación Alemania pidió penalti por derribo a Kai Havertz, pero el árbitro lo anuló por falta previa. Cuando Alemania intentaba reaccionar, Ecuador se abalanzaba sobre ella. Necesitaba ganar para avanzar a octavos y lo mostró en la segunda parte. La afición, mayoritariamente ecuatoriana, animó sin pausa en los últimos 45 minutos y el equipo respondió.

El segundo tanto fue pura garra: Kevin Rodríguez ganó el salto a Jonathan Tah y Gonzalo Plata, tendido, superó a Neuer para empujar el balón a la red, como si todo un país empujara desde la línea de banda. Alemania buscó el empate, pero Nagelsmann ya había rotado a la mayoría de sus titulares y el banquillo, pese a su ímpetu, no aportó soluciones.

No era un partido que hubiera que ganar a toda costa. Sin embargo, la selección de jugadores, la disposición en el campo y el empuje sugerían que el equipo de Nagelsmann quería llevarse los tres puntos. Quizá eso haga que esta derrota duela un poco más.

GOAL puntúa a los jugadores de Alemania en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey...

  • Joshua KimmichGetty

    Portero y defensa

    Manuel Neuer (5/10):

    No pudo evitar el primer gol de Ecuador, pero debió reaccionar más rápido en el segundo.

    Joshua Kimmich (7/10):

    Sus pases desde atrás fueron excelentes. Fue sustituido a la hora de juego, pensando ya en la fase eliminatoria.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Realizó algunas intervenciones de última hora típicas de él, pero también estuvo un poco impreciso en la distribución del balón. Se perdió muchos partidos con el Real Madrid la temporada pasada, y eso se notó el jueves.

    Jonathan Tah (6/10):

    Partido irregular; realizó bloqueos clave en la segunda parte, pero no siempre se entendió con su portero.

    David Raum (6/10):

    Mantuvo el ancho y su banda ordenada. Ninguno de los goles fue culpa suya.

    • Anuncios
  • Felix NmechaGetty

    Centro del campo

    Felix Nmecha (5/10):

    Luchó, presionó y realizó entradas oportunas, pero perdió el balón en la jugada previa al primer gol de Ecuador.

    Alex Pavlovic (5/10):

    Se salvó de la sanción en la acción previa al primer gol alemán. Poco participativo, fue reemplazado al descanso.

    Jamal Musiala (6/10):

    Comenzó lento pero se fue metiendo en el partido y aportó en la lucha del centro del campo.

  • Florian WirtzGetty

    Ataque

    Leroy Sané (8/10):

    Marcó un buen gol y fue clave en la recuperación del balón; incluso ayudó en una defensa de cinco. Aún es decisivo, pese a que sus mejores días ya pasaron.

    Kai Havertz (5/10):

    Ineficaz en ataque. Debía aguantar el balón y crear ocasiones, pero no lo consiguió.

    Florian Wirtz (7/10):

    Dio una asistencia muy limpia a Sané y creó un par de ocasiones, aunque en ocasiones se mostró algo descuidado con el balón.

  • Julian NagelsmannGetty

    Suplentes y entrenador

    Angelo Stiller (7/10):

    Sustituyó al ineficaz Pavlovic en el descanso y se mostró más eficaz.

    Malick Thiaw (5/10):

    Ingresó para reforzar la defensa, pero no lo logró.

    Denis Undav (6/10):

    Entró a la hora de juego tras las peticiones para que fuera titular. Falló una ocasión a medias en los últimos compases.

    Max Beier (5/10):

    Apenas tocó el balón y le costó meterse en el partido.

    Pascal Gross (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    Julian Nagelsmann (5/10):

    Salió con casi todo su once, pese a que el primer puesto del grupo ya estaba casi asegurado. Quedó en evidencia por la incapacidad de su equipo de lograr un buen resultado. Persisten las dudas de cara a la fase eliminatoria.

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