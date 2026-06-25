Valoraciones de Alemania vs. Ecuador: el gran arranque de Leroy Sané no ocultó el colapso defensivo, y el equipo de Julian Nagelsmann cerró la fase de grupos con mal sabor

Alemania empezó con fuerza y algo de suerte: Alex Pavlovic robó el balón en un saque de banda, su disparo rebotó en Pedro Vite, Florian Wirtz recogió el rechace y asistió a Sané, que marcó pese a las protestas ecuatorianas.

Sin embargo, Ecuador no se rindió y empató 1-1 cuando Nilson Angulo remató desde 20 yardas: el primer gol sudamericano en el torneo. El resto del primer tiempo se convirtió en una batalla: muchas entradas y poca claridad de cara al arco.

A los 30 segundos de la reanudación Alemania pidió penalti por derribo a Kai Havertz, pero el árbitro lo anuló por falta previa. Cuando Alemania intentaba reaccionar, Ecuador se abalanzaba sobre ella. Necesitaba ganar para avanzar a octavos y lo mostró en la segunda parte. La afición, mayoritariamente ecuatoriana, animó sin pausa en los últimos 45 minutos y el equipo respondió.

El segundo tanto fue pura garra: Kevin Rodríguez ganó el salto a Jonathan Tah y Gonzalo Plata, tendido, superó a Neuer para empujar el balón a la red, como si todo un país empujara desde la línea de banda. Alemania buscó el empate, pero Nagelsmann ya había rotado a la mayoría de sus titulares y el banquillo, pese a su ímpetu, no aportó soluciones.

No era un partido que hubiera que ganar a toda costa. Sin embargo, la selección de jugadores, la disposición en el campo y el empuje sugerían que el equipo de Nagelsmann quería llevarse los tres puntos. Quizá eso haga que esta derrota duela un poco más.

GOAL puntúa a los jugadores de Alemania en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey...