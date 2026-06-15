Valoraciones de Alemania vs. Curazao: Jamal Musiala y Florian Wirtz brillan, y Kai Havertz empieza su lucha por la Bota de Oro en una goleada ante el débil rival mundialista

Alemania empezó fuerte y a los seis minutos Nmecha, tras combinar con Florian Wirtz, abrió el marcador con un disparo con efecto desde el borde del área. Poco después, el centrocampista del Borussia Dortmund rozó el segundo, pero su chut desde 20 metros se marchó ligeramente desviado.

Wirtz también probó desde fuera del área, pero el balón se marchó desviado. Sin embargo, los cuatro veces campeones se quedaron helados en el minuto 21 cuando una fluida jugada de Curazao terminó con el remate de Livano Comenencia, que superó a Manuel Neuer tras un desvío.

Tras un cabezazo de Schlotterbeck que desvió el portero, el central volvió a cabecear un centro de Brown y batió a Room.

En el descuento, Havertz transformó un penalti sobre Nmecha y, justo después del descanso, Musiala recibió un pase de Kimmich y sentenció con un disparo cruzado.

Alemania siguió creando peligro: Sané falló solo ante el portero, pero Brown aprovechó un cabezazo de Undav para marcar de volea su primer gol. Undav, tras asistencia de Kimmich, también anotó.

Havertz cerró la cuenta al rematar de tacón un pase de Undav en el descuento.

GOAL puntúa a los jugadores de Alemania en Houston...