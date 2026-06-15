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Germany Curacao ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Valoraciones de Alemania vs. Curazao: Jamal Musiala y Florian Wirtz brillan, y Kai Havertz empieza su lucha por la Bota de Oro en una goleada ante el débil rival mundialista

Player ratings
Alemania
J. Musiala
F. Wirtz
World Cup
FEATURES
Alemania vs Curacao

Alemania mostró su autoridad en el Mundial 2026 al golear 7-1 a Curazao, debutante en la cita. Kai Havertz (2), Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav firmaron los tantos teutones. Pese al marcador, la “Die Mannschaft” sufrió un susto cuando Curazao marcó a mitad del primer tiempo.

Alemania empezó fuerte y a los seis minutos Nmecha, tras combinar con Florian Wirtz, abrió el marcador con un disparo con efecto desde el borde del área. Poco después, el centrocampista del Borussia Dortmund rozó el segundo, pero su chut desde 20 metros se marchó ligeramente desviado.

Wirtz también probó desde fuera del área, pero el balón se marchó desviado. Sin embargo, los cuatro veces campeones se quedaron helados en el minuto 21 cuando una fluida jugada de Curazao terminó con el remate de Livano Comenencia, que superó a Manuel Neuer tras un desvío.

Tras un cabezazo de Schlotterbeck que desvió el portero, el central volvió a cabecear un centro de Brown y batió a Room.

En el descuento, Havertz transformó un penalti sobre Nmecha y, justo después del descanso, Musiala recibió un pase de Kimmich y sentenció con un disparo cruzado.

Alemania siguió creando peligro: Sané falló solo ante el portero, pero Brown aprovechó un cabezazo de Undav para marcar de volea su primer gol. Undav, tras asistencia de Kimmich, también anotó.

Havertz cerró la cuenta al rematar de tacón un pase de Undav en el descuento.

GOAL puntúa a los jugadores de Alemania en Houston...

  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Portero y defensa

    Manuel Neuer (6/10):

    Un desvío permitió que el disparo de Comenencia le sobrevolara, pero, en general, no tuvo mucho trabajo en su regreso a la escena internacional.

    Joshua Kimmich (7/10):

    Se movió con soltura. Sólido en defensa y preciso en el pase, especialmente en la asistencia a Musiala. También ayudó en el sexto gol a Undav.

    Jonathan Tah (5/10):

    Perdió un par de balones pese a tener tiempo. Desafortunado al desviar el disparo de Comenencia.

    Nico Schlotterbeck (7/10):

    Quizá debió despejar en la jugada previa al gol de Curazao, pero luego fue seguro y marcó el 2-1 de falta.

    Nathaniel Brown (8/10):

    Recorrido constante por la izquierda, con velocidad y resistencia. Centró para el 2-1 de Schlotterbeck y luego marcó el 5-1 de volea.

    • Anuncios
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Felix Nmecha (8/10):

    Abrió el marcador con un remate magnífico y pudo completar un hat-trick en los primeros 15 minutos gracias a sus incursiones tardías en el área. Aportó energía al centro del campo alemán y su buen control del balón ayudó a conseguir el penalti.

    Aleksandar Pavlovic (6/10):

    Recicló la posesión con inteligencia en el centro del campo, ya que tuvo mucho contacto con el balón. Realizó un par de disparos desviados cuando estaba bien posicionado.

    Jamal Musiala (8/10):

    Aprovechó los espacios y mantuvo a Curazao a la defensiva con su agilidad. Su remate al inicio del segundo tiempo sentenció el partido.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Leroy Sané (4/10):

    Poco le salió: un taconazo casi cuesta un gol en contra y falló una ocasión clara en la segunda parte que resumió su partido.

    Kai Havertz (7/10):

    Transformó con sangre fría su penalti y marcó el séptimo con un bonito remate picado, pero por lo demás estuvo bastante discreto mientras otros brillaban a su alrededor. Aun así, realizó numerosas carreras excelentes para crear espacios y ya está bien posicionado en la carrera por la Bota de Oro.

    Florian Wirtz (7/10):

    Un toque y un pase magníficos permitieron a Nmecha marcar el primer gol, y fue protagonista de las mejores jugadas de Alemania. Estuvo a punto de coronar su actuación con un gol en un par de ocasiones.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Deniz Undav (7/10):

    Un gol y dos asistencias del jugador del Stuttgart, que prolongó su gran racha con Alemania.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Jugó 20 minutos cuando el partido ya estaba sentenciado.

    Leon Goretzka (6/10):

    Sencillo en el centro del campo tras reemplazar a Nmecha.

    David Raum (6/10):

    Obligó a Room a despejar con los pies tras reemplazar a Brown.

    Waldemar Anton (N/A):

    Le dio a Kimmich unos minutos de descanso al final del partido.

    Julian Nagelsmann (7/10):

    Le esperan rivales más duros y seguirán las dudas sobre la inclusión de Sané, pero puede estar satisfecho con el rendimiento y el resultado.

World Cup
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