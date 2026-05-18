Valoración del Feyenoord en la temporada 2025/26: Raheem Sterling obtiene un 3, un jugador clave indiscutible

Tras una decepcionante campaña en la Europa League, el Feyenoord volverá a la Champions la próxima temporada. A pesar de los altibajos, el equipo de Róterdam terminó segundo en la Eredivisie. Voetbalzone otorga una nota final a cada jugador del Feyenoord para la temporada 2025/26.

Tras caer ante el Fenerbaçe en Estambul, el conjunto de Rotterdam disputó la Europa League, donde mostró un nivel inferior al esperado, en parte por decisiones cuestionables de su técnico, Robin van Persie. En la Copa KNVB cayeron eliminados en De Kuip por el sc Heerenveen (2-3).

En la Eredivisie mostró altibajos: arranque sólido, luego declive, pero logró la clasificación gracias a una competencia más débil.

Casi todos los jugadores que disputaron un partido oficial han sido calificados del 1 al 10. Justin Bijlow (ahora en el Génova), Steven Benda, Malcolm Jeng y varios debutantes con poco protagonismo no fueron evaluados.