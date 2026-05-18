Goal.com
En directoEntradas
FeyenoordVoetbalzone
Wessel Antes

Traducido por

Valoración del Feyenoord en la temporada 2025/26: Raheem Sterling obtiene un 3, un jugador clave indiscutible

FEATURES
Feyenoord
Eredivisie
KNVB Cup
Liga de Campeones Clasificación
Europa League

Tras una decepcionante campaña en la Europa League, el Feyenoord volverá a la Champions la próxima temporada. A pesar de los altibajos, el equipo de Róterdam terminó segundo en la Eredivisie. Voetbalzone otorga una nota final a cada jugador del Feyenoord para la temporada 2025/26.

Tras caer ante el Fenerbaçe en Estambul, el conjunto de Rotterdam disputó la Europa League, donde mostró un nivel inferior al esperado, en parte por decisiones cuestionables de su técnico, Robin van Persie. En la Copa KNVB cayeron eliminados en De Kuip por el sc Heerenveen (2-3).

En la Eredivisie mostró altibajos: arranque sólido, luego declive, pero logró la clasificación gracias a una competencia más débil.

Casi todos los jugadores que disputaron un partido oficial han sido calificados del 1 al 10. Justin Bijlow (ahora en el Génova), Steven Benda, Malcolm Jeng y varios debutantes con poco protagonismo no fueron evaluados.

  • Shaqueel van PersieImago

    34Talentos debutados — sin valoración

    Ilai Grootfaam, Ayoub Ouarghi, Shaqueel van Persie y Jivayno Zinhagel debutaron este temporada con el primer equipo del Feyenoord. Destacó el hijo del entrenador, autor de dos magníficos goles ante el Sparta. Aun así, Van Persie hijo y el resto de jóvenes talentos dispusieron de pocos minutos para ser valorados con justicia.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-FEYENOORD-BAYERN MUNICHAFP

    33Justin Bijlow - sin valoración

    Bijlow solo jugó los 90 minutos del partido de copa contra Heerenveen, que terminó en decepción, así que no es justo suspenderlo por eso. El portero holandés dejó el Feyenoord en invierno, ahora brilla en el Genoa y aspira a ir al Mundial el próximo verano.

  • 32Steven Benda - sin valoración

    Tras la marcha de Bijlow, el Feyenoord fichó al portero suplente Benda, de 27 años. Por la sanción de Timon Wellenreuther, el alemán debutó de inmediato contra el Go Ahead Eagles y ganó 1-0. Gracias a una tarjeta roja temprana al equipo de Deventer, Benda apenas intervino.

  • Malcolm JengImago

    31Malcolm Jeng - sin valoración

    Además de Thomas Beelen, que no ha entrado en ninguna convocatoria por una fractura en la pierna, Jeng es el jugador con menos suerte de la plantilla del Feyenoord. El joven defensa central sueco debutó con solidez en Europa, pero luego sufrió una rotura del tendón de Aquiles en el partido contra el FC Groningen, que ganaron 0-1.

  • Raheem SterlingImago

    30Raheem Sterling – 3/10

    Casi todos esperaban más del exjugador estrella Sterling en el Feyenoord. Tras 421 minutos en ocho partidos y solo una asistencia, el inglés de 31 años parece listo para salir por la puerta de atrás de De Kuip. Aunque merece respeto por su nivel, en ocasiones ha sido doloroso verlo jugar.

  • Goncalo BorgesImago

    29Gonçalo Borges - 4/10

    Según Transfermarkt, el Feyenoord pagó 10 millones de euros por Borges. El portugués marcó tres goles y dio una asistencia en dieciocho partidos oficiales esta temporada. En el FC Porto se estarán riendo por lo bajo, pues Borges no ha rendido lo suficiente para justificar su traspaso.

  • Mats DeijlIMAGO

    28Mats Deijl - 4,5/10

    Tras catorce partidos de Deijl con el Feyenoord, queda claro que una solución de emergencia no siempre funciona. A veces el ritmo le supera. Fuera del campo, este jugador de Vlaardingen es un buen embajador del club, pero, por ahora, no alcanza el nivel que se exige en Róterdam.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-EXCELSIOR-FEYENOORDAFP

    27Jordan Lotomba - 4,5/10

    Durante la dolorosa eliminación del Feyenoord en la fase previa de la Liga de Campeones, Lotomba fue la nota discordante. También en la Liga Europa, el veterano lateral tuvo algunas actuaciones decepcionantes. Sin embargo, el suizo se ha recuperado a lo largo de la temporada, con su actuación contra Mika Godts en el «Klassieker» (1-1) como punto álgido.

  • Gaoussou DiarraImago

    26Gaoussou Diarra - 4,5/10

    A sus 23 años, aún es pronto para descartar a Diarra, pero el maliense aún no justifica los 3,8 millones que pagó el Feyenoord. En su temporada de debut jugó 343 minutos en nueve partidos sin marcar, así que Van Persie y el nuevo director técnico lo evaluarán.

  • Jeremiah St JusteIMAGO

    25Jeremiah St. Juste - 5/10

    Aunque se desconocen los detalles económicos, St. Juste será, por su estatus, una incorporación costosa para el Feyenoord. Desde su regreso no ha demostrado aportar nada nuevo sobre el campo. Además, su disponibilidad preocupa: en los últimos seis meses este defensa de 29 años se ha perdido varios partidos por lesiones.

  • Jan PlugImago

    24Jan Plug - 5/10

    Antes del parón invernal, Plug jugó ocho partidos con el Feyenoord y mostró que aún no estaba listo para el máximo nivel. En febrero, el defensa de 21 años fue cedido al FC Dordrecht, donde disfrutó de muchos minutos de juego. En el Krommedijk, el jugador de Katwijk ha progresado de forma excelente.

  • Jaden SloryImago

    23Jaden Slory - 5/10

    Mencionar a Slory hace que muchos aficionados del Feyenoord recuerden la tonta falta que cometió, provocando un penalti en el último minuto del partido contra el AZ (3-3). Un error caro para el joven extremo, que acabó la temporada en el Go Ahead Eagles.

  • Cyle LarinImago

    22Cyle Larin - 5/10

    Por un momento pareció que Larin sería un buen suplente en el Feyenoord, pero, a medida que jugó más, se notaron sus limitaciones. Es positivo para el canadiense que haya demostrado su valía en el Southampton en la segunda parte de la temporada, lo que probablemente le permita prepararse para un Mundial en su país natal.

  • Aymen Sliti RedmondIMAGO

    21Aymen Sliti - 5/10

    Sliti, de 20 años, mostró cosas interesantes como suplente la temporada pasada, pero este año no ha destacado. El Feyenoord haría bien en ceder al extremo irregular la próxima temporada.

  • Bart NieuwkoopImago

    20Bart Nieuwkoop - 5,5/10

    Esta temporada, el Nieuwkoop ha sufrido muchas lesiones. El desafortunado jugador de Zeeland se esfuerza al máximo y, como suplente, puede aportar dinamismo al Feyenoord, pero ha estado demasiado tiempo fuera de juego. Por eso, el club de Róterdam ha fichado a Deijl.

  • Inbeom HwangImago

    19In-beom Hwang - 5,5/10

    Al Feyenoord le habría sido útil tener a Hwang esta temporada, pero el surcoreano solo jugó 1.385 minutos. Si el centrocampista brilla en el Mundial, venderlo en verano podría ser una buena opción.

  • Quinten TimberIMAGO

    18Quinten Timber - 5,5/10

    Pese a sus cualidades, Timber no mostró suficiente en la primera mitad de temporada. Bajo Van Persie le faltó motivación. Su traspaso al Olympique de Marsella benefició a todos, pero allí tampoco le va bien.

  • Tengstedt FeyenoordImago

    17 Casper Tengstedt - 5,5/10

    Tengstedt no es el favorito de la afición del Feyenoord, pero sus números son sólidos: cinco goles en 628 minutos. El domingo, ante el PEC Zwolle (0-2), podría haber aumentado su promedio.

  • Feyenoord v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    16Gijs Smal - 6/10

    Tras dos temporadas en el Feyenoord, Smal aún no ha logrado un puesto fijo en el once, en parte por las lesiones. Esta temporada, el lateral izquierdo de Holanda Septentrional se ha perdido dieciséis partidos. Una lástima, porque Smal suele mostrar su clase.

  • Sem SteijnImago

    15Sem Steijn - 6/10

    Cuando Steijn era titular al inicio de esta temporada, el Feyenoord sumó muchos puntos. Gracias a eso, el equipo de Róterdam consiguió una ventaja que le permitió acabar segundo, pese a un fuerte bajón. El juego puede mejorar, pero aún no es un caso perdido.

  • Feyenoord v Fenerbahce - UEFA Champions League Third Qualifying Round First LegGetty Images Sport

    14Leo Sauer - 6/10

    Las expectativas eran muy altas cuando Sauer regresó el verano pasado tras su cesión al NAC Breda. Quizá demasiado, pues Igor Paixão hizo vibrar al De Kuip casi cada semana en su última temporada. Sería genial que el eslovaco llegara en plena forma para competir con el nuevo fichaje.

  • Anel AhmedhodzicImago

    13 Anel Ahmedhodzic - 6,5/10

    Al igual que Steijn, Ahmedhodzic contribuyó al buen inicio del Feyenoord, pero luego sufrió un bajón de forma. Si evitara las tarjetas amarillas innecesarias, se lo pondría más fácil.

  • Thijs KraaijeveldImago

    12Thijs Kraaijeveld - 6,5/10

    Kraaijeveld, de apenas 19 años, cerró el domingo su temporada de consagración en el Feyenoord. Van Persie lo alineó como defensa central y centrocampista en 16 partidos oficiales. Para su edad, mostró gran madurez.

  • Van den ElshoutImago

    11Tobias van den Elshout - 6,5/10

    Van den Elshout, mejor amigo de Kraaijeveld, parece un jugador inteligente y responsable. En el 1-1 contra el AZ, el centrocampista haagense mostró su preciso pase en profundidad al asistir a Hadj Moussa.

  • Timon WellenreutherImago

    10Timon Wellenreuther - 7/10

    Lo odies o lo ames, Wellenreuther ha salvado al Feyenoord varias veces este curso con paradas magníficas. En abril batió el récord de tarjetas amarillas en la Eredivisie para un portero.

  • Gernot TraunerImago

    9Gernot Trauner - 7/10

    Que al Feyenoord le costara superar la defensa en los últimos cinco partidos no se debió solo a la presencia de Dick Advocaat; el regreso de Trauner también fortaleció al equipo. Sus emociones tras el partido en Zwolle hicieron pensar en el fin de una era, pero aún negocian.

  • jordan bos luciano valente hadj moussa moder feyenoordIMAGO

    8Jakub Moder – 7/10

    Si Moder no hubiera sufrido tantas lesiones, probablemente no habría llegado al Feyenoord a los 27 años. Este jugador polivalente ha actuado en todas las posiciones esta temporada y podría ser clave la próxima.

  • Givairo ReadImago

    7Givairo Read - 7,5/10

    Cada vez que Read jugó con el Feyenoord, el nivel del equipo subió al instante. A sus diecinueve años, ya supera en cualidades a Deijl, Nieuwkoop y Lotomba. Varios grandes clubes europeos lo siguen, así que quizá su partido contra el PEC haya sido el último. Una lástima, tras una temporada con tantas lesiones.

  • Tsuyoshi WatanabeIMAGO

    6Tsuyoshi Watanabe - 7,5/10

    En una temporada marcada por las lesiones, Watanabe ha sido un rayo de luz. Van Persie lo ha alineado en 39 partidos oficiales, y el central japonés, que participó en el Mundial, ha marcado cinco goles.

  • Jordan BosIMAGO

    5Jordan Bos - 7,5/10

    Puede sonar raro, pero el lateral Bos ha sido este curso la mayor amenaza ofensiva por la izquierda. Sus números lo avalan: cuatro goles y once asistencias en 36 partidos oficiales.

  • Targhalline ValenteIMAGO

    4Oussama Targhalline - 7,5/10

    Hace año y medio, el Feyenoord pagó solo 450 000 euros al Le Havre por Targhalline. Gran movimiento, pues Transfermarkt estima su valor actual en 12 millones. El centrocampista marroquí se perfila como apuesta segura para la próxima temporada con Van Persie.

  • Anis Hadj MoussaImago

    3Anis Hadj Moussa - 8/10

    Gracias a sus dos goles en el estadio MAC3PARK el domingo, Hadj Moussa cerró la temporada con 14 goles y 7 asistencias en 40 partidos oficiales. Pasó de llegar al Feyenoord con un retraso físico a convertirse en uno de los jugadores más utilizados. Quizá el próximo mercado de fichajes de verano sea el momento perfecto para cosechar los frutos.

  • ayase-ueda(C)Getty Images

    2Ayase Ueda - 8/10

    Ueda ha acallado a los escépticos: con 25 goles en la liga, nadie duda de su nivel en la Eredivisie. Ahora se espera que mantenga esa forma en su próximo club extranjero, pues su salida del Feyenoord parece inminente.

  • Luciano ValenteImago

    1Luciano Valente - 8,5/10

    Ojalá Valente, la gran revelación y mejor fichaje del Feyenoord, siga en De Kuip la próxima temporada. El jugador de Groninga brilló en la primera mitad del curso y debutó con la selección holandesa. Estar en la lista de Ronald Koeman para el Mundial sería el broche de oro.