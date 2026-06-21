Con la Juventus, Thuram falló la clasificación a la Liga de Campeones en la recta final de la Serie A. Según se informa, los bianconeri estarían dispuestos a dejarle marchar a cambio de una compensación adecuada para compensar la pérdida de ingresos por no participar en la máxima competición europea.

Además del Liverpool, Nottingham Forest y Manchester United también seguirían al hijo del campeón mundial francés de 1998, Lilian Thuram.