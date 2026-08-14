Frattesi ha sido presentado oficialmente como jugador de la Lazio, lo que supone un importante regreso a casa para el centrocampista de 24 años, que creció en la zona de La Giustiniana, en Roma. El traspaso pone fin a un breve periodo de incertidumbre tras unos pequeños retrasos burocráticos que inicialmente habían frenado el proceso.

Al recordar las fases finales del proceso de negociación, Frattesi habló con franqueza sobre las emociones que implicó el traspaso. "Lo he vivido bien. Cuando pasan días como este, vas y vienes, pero fue una espera vivida con ganas. Fue agotador, pero bonito: valió la pena", explicó a los canales oficiales del club.

Añadió: "Cuando llegué, reconocí los caminos que recorría de niño, cuando entrenaba en La Giustiniana. Regreso con un sentido distinto de la responsabilidad y con mayor madurez. Creo que ha llegado el momento de asumir responsabilidades importantes, y estoy muy feliz de hacerlo."