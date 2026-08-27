Barco admitió abiertamente que adaptarse a un papel más centrado se convirtió en el punto de inflexión más importante de su carrera profesional hasta ahora.

Al hablar del profundo impacto de la transición, Barco explicó: "Creo que el cambio de posición me cambió la vida. Me ayudó enormemente a volver a jugar, a ser una parte importante del equipo, a regresar a la selección argentina, a ir al Mundial y ahora a poder volver a la Premier League", dijo, en declaraciones recogidas por ESPN.

"Me siento cómodo jugando en el centro del campo. Me encanta porque tocas mucho el balón y así controlas el partido y marcas el ritmo, así que creo que ese periodo fue muy importante para mi carrera y mi vida".