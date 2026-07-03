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¿Vale Michael Olise 223 millones de euros? Un exdelantero francés comenta las «cifras descabelladas» del interés del Real Madrid en el extremo del Bayern
El ascenso de Olise: del Reading al Bayern y al Mundial
Neymar sigue siendo el fichaje más caro de la historia: en 2017 dejó el Barcelona para ir al PSG y revolucionó el mercado.
Ese récord podría batirse pronto: Florentino Pérez sigue fichando «galácticos» para el Bernabéu y no teme gastar fortunas.
Ahora, el temperamental extremo de 24 años entra en esa lista. En 2021 jugaba en la Championship con el Reading y ese mismo verano fichó por el Crystal Palace de la Premier League.
Desde entonces ha brillado en la Premier, en los Juegos Olímpicos de París 2024, en el Bayern (donde ganó dos Bundesligas) y en el Mundial 2026 con Francia.
En la temporada 2025-26 marcó 25 goles y dio 28 asistencias, cifras que han alertado a los gigantes de La Liga.
Se asegura que el Real Madrid está dispuesto a hacer historia con cualquier oferta por Olise, con el fin de incorporarlo a una línea de ataque en la que ya figuran su compatriota Kylian Mbappé y el internacional brasileño Vinícius Júnior.
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¿Vale Olise 223 millones de euros si el Real Madrid presenta una oferta por él?
¿Merece Olise tal valoración, o los fichajes modernos carecen de lógica? El exdelantero francés Saha —en colaboración con Freebets.com, portal de apuestas— declaró a GOAL: «Son cifras descabelladas. Sin embargo, creo que se merece esos elogios, porque lo que ha hecho en uno o dos años es increíble.
«No olvidemos que jugaba en el Crystal Palace y muchos no valoraron su talento. Es una historia preciosa: alguien a quien tachaban de indiferente ha callado a todos demostrando que, siendo fiel a sí mismo, se pueden lograr cosas increíbles. Ahora todos lo persiguen. Es precioso».
Olise, comparado con Zidane, mientras Francia busca la gloria en el Mundial
Saha, sobre las actuaciones de Olise en el Mundial 2026, afirmó: «No ha marcado, pero ha tenido mala suerte; podría haber sumado cuatro o cinco goles y siete asistencias. Ningún jugador ha brillado tanto.
Recuerdo a Zidane en 2006: imparable ante Brasil y España. Ver a Olise flotar sobre el campo, tocando con ligereza, es una sinfonía.
Imposible alcanzarlos o presionarlos; tienen tanta confianza que resulta muy difícil defender. Al final, con el ritmo que Olise impone en el centro del campo, encuentran el pase y Mbappé define. Es un espectáculo».
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Próximo partido de Francia: Olise y su equipo se enfrentan a Paraguay en octavos de final.
El Bayern ha reiterado que no piensa vender a Olise, vinculado al club hasta 2029, y asegura que rechazará cualquier oferta, por elevada que sea. Sin embargo, su firmeza podría ponerse a prueba en las próximas semanas.
Francia, con varios candidatos al Balón de Oro, reanuda la acción el sábado ante Paraguay en octavos del Mundial. Se espera que Didier Deschamps aproveche su potencia ofensiva para superar con comodidad al rival sudamericano.
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