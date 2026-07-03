Neymar sigue siendo el fichaje más caro de la historia: en 2017 dejó el Barcelona para ir al PSG y revolucionó el mercado.

Ese récord podría batirse pronto: Florentino Pérez sigue fichando «galácticos» para el Bernabéu y no teme gastar fortunas.

Ahora, el temperamental extremo de 24 años entra en esa lista. En 2021 jugaba en la Championship con el Reading y ese mismo verano fichó por el Crystal Palace de la Premier League.

Desde entonces ha brillado en la Premier, en los Juegos Olímpicos de París 2024, en el Bayern (donde ganó dos Bundesligas) y en el Mundial 2026 con Francia.

En la temporada 2025-26 marcó 25 goles y dio 28 asistencias, cifras que han alertado a los gigantes de La Liga.

Se asegura que el Real Madrid está dispuesto a hacer historia con cualquier oferta por Olise, con el fin de incorporarlo a una línea de ataque en la que ya figuran su compatriota Kylian Mbappé y el internacional brasileño Vinícius Júnior.