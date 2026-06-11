Al preguntársele si era una decisión acertada o una receta para el desastre, el exdelantero del Real Madrid Owen —imagen de Casino.org en el Reino Unido— declaró a GOAL: «Me ha sorprendido. No le ha ido bien en sus últimos trabajos. Ya pasó por el Real Madrid. Me ha sorprendido y, para ser sincero, no me entusiasma. Ya veremos qué pasa.

«El Barcelona está en buena forma ahora, así que lo tendrá difícil. Pero, al fin y al cabo, es el Real Madrid: tiene mucho dinero, grandes jugadores y un gran estadio. Es un trabajo increíble, así que no le culpo por aceptarlo, pero me sorprendió que el Madrid se lo ofreciera».

Tras dos temporadas sin títulos importantes, ¿están dispuestos a sacrificar estilo por resultados? Owen respondió: «En cierto modo. Hay otros técnicos que ganan. ¿Qué ha ganado José Mourinho en los últimos cinco años? Ni siquiera su etapa en el Madrid fue brillante. No es como ponerlo al mando y tener la victoria garantizada; además, hay que aguantar sus payasadas.

No hay garantía de éxito con él; hace 15 años tal vez sí. Decir “toleramos sus payasadas, pero al menos ganaremos” no es cierto. Si fuera solo una garantía de triunfos, lo entendería, pero esa garantía no existe».