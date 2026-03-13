Getty Images Sport
«¡Va demasiado bien!» El Bayern de Múnich es aclamado como «el mejor equipo de Europa» mientras una leyenda del club elogia las esperanzas de Harry Kane y compañía de ganar la Liga de Campeones
Los gigantes bávaros alcanzan su mejor forma bajo la dirección de Kompany
El Bayern se ha transformado en un equipo ganador altamente eficiente, combinando a la perfección su dominio en la Bundesliga con una importante victoria en la escena continental. El campeón alemán desmanteló recientemente al Atalanta por 6-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, un resultado que causó conmoción en la competición. Bajo la dirección de Kompany, el equipo ha desarrollado un nivel de consistencia poco común, en el que la rotación no debilita al once inicial, una característica que Kahn identifica como el sello distintivo de las épocas más exitosas del club.
Kahn identifica el indicador «revelador» del éxito.
En declaraciones a Sky Sport, Kahn destacó la impresionante profundidad de la plantilla actual. «Hay un indicador en el FC Bayern que es muy, muy revelador. Básicamente, puedes jugar con quien quieras de la plantilla y la calidad apenas baja, o a veces ni siquiera eso. En el pasado, eso siempre ha sido una señal de que va a ser una temporada muy exitosa», dijo el jugador de 56 años. Añadió: «Rara vez he visto al FC Bayern jugar tan bien como lo está haciendo ahora, no solo en la Bundesliga, sino también a nivel internacional. El equipo está jugando casi como un reloj».
Una advertencia contra la perfección
A pesar de la goleada por 6-1 al Atalanta, Kahn sigue siendo un «fanático de los retos» y le preocupa que el camino haya sido demasiado fácil para la plantilla actual. «Lo único, y siempre soy un fanático de los retos, es que todo me está yendo demasiado bien en este momento. Casi demasiado bien; todo va como un reloj», advirtió. Aunque no llegó a garantizar un trofeo, su veredicto fue claro: «No diría que el FC Bayern ganará fácilmente la Liga de Campeones; no es así. Pero, en este momento, para mí, son el mejor equipo de Europa, por la forma en que juegan al fútbol».
Probando el «mecanismo» en el ámbito empresarial
El Bayern debe ahora mantener este impulso en los cuartos de final y conservar su ventaja al frente de la Bundesliga, donde cuenta con 11 puntos de ventaja sobre su rival más cercano, el Borussia Dortmund. Aunque el partido de vuelta contra el Atalanta parece una mera formalidad, la verdadera prueba para Kompany será cómo él y el cuerpo técnico consiguen que la plantilla mantenga su nivel y su motivación durante el próximo parón internacional.
