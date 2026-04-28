El director de fútbol internacional de Red Bull habló con el diario *Bild* sobre la próxima fase final, sus favoritos y cómo sigue el torneo.
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«Va a ser genial e interesante»: Jürgen Klopp espera con especial ilusión un partido del Mundial de 2026
Al preguntarle si le gustaría ver algún partido del Mundial en un bar, sin que nadie lo reconociera y de forma relajada, el exentrenador del Liverpool y del BVB respondió: «¿Sin que nadie me reconociera? Sí, estaría bien, pero eso nunca pasará. El partido que más ganas tengo de ver es Escocia contra Brasil: será genial e interesante, pues se enfrentan dos filosofías futbolísticas muy distintas».
Ve un amplio grupo de favoritos, incluido Alemania, porque «¡todo es posible!». Podría nombrar otros diez equipos con opciones. Para ganar hace falta suerte, evitar lesiones y, sobre todo, mucha calidad.
Menciona a Argentina, Francia, España, Inglaterra, Países Bajos y Portugal como favoritos, y destaca a Noruega por su generación liderada por Haaland. Aunque no se atreve a reducir la lista a tres equipos.
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Jürgen Klopp advierte sobre Escocia
Klopp aconseja vigilar a los equipos británicos: «Si llegan preparados, llegarán lejos; tienen una buena generación de jugadores».
No se refería solo a los ingleses de Thomas Tuchel: «Escocia siempre puede dañar a sus rivales de varias maneras, tienen un buen equipo. Pero, probablemente, a partir de cuartos de final solo queden los grandes equipos y los favoritos».
La Copa comienza el 11 de junio con México y Sudáfrica, y la final será el 19 de julio en el MetLife Stadium. Klopp comentará el torneo para MagentaSport.
La trayectoria de Jürgen Klopp como entrenador
Periodo Club 2001 - 2008 Mainz 05 2008-2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 FC Liverpool