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Spain France winners losers GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

¡Va a ser difícil detener a España! La Roja impone su autoridad antes de la final del Mundial, mientras los legendarios delanteros de Francia se despiden sin brillo

Winners & losers
World Cup
España
Francia
K. Mbappe
Rodri
P. Porro
W. Saliba
D. Deschamps
FEATURES
Francia vs España
Analysis

Contra todo pronóstico, España se clasificó para la final del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Francia y su temida delantera en Dallas. Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé no brillaron, y los favoritos cayeron sin brillo.

Todo se torció para el equipo de Didier Deschamps, favorito, a los 20 minutos; nunca se recuperó. España controló el partido con clase y serenidad.

El lateral francés Lucas Digne perdió de vista a Lamine Yamal tras un centro en profundidad y, al despejar, golpeó al extremo español en lugar del balón. El árbitro señaló penalti, que Mikel Oyarzabal transformó con seguridad.

Los Bleus apenas reaccionaron pese a su potencial ofensivo y, cerca de la hora de juego, recibieron el segundo. Pedro Porro se asoció con Dani Olmo en la frontal, entró sin marca y batió a Mike Maignan.

Poco después Yamal disparó un balón que superó a Maignan, aunque el gol fue anulado por fuera de juego. Francia no reaccionó y, sin crear ocasiones claras, quedó eliminada en semifinales.

En GOAL analizamos quiénes fueron los ganadores y los perdedores en Dallas...

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Rodri

    El potente ataque de Francia acaparó los titulares antes del partido en Dallas, pero todos olvidaron que el mejor centrocampista defensivo del planeta tendría algo que decir. Rodri fue clave en esta semifinal: impuso el ritmo y frenó una y otra vez los ataques rivales.

    La estrella del Manchester City lo hizo todo: 82 toques de balón y 11 duelos ganados de 15, en tierra y en el aire. Gracias a él, Francia nunca encontró su juego ofensivo, y nos recordó su talento tras las lesiones que sufrió desde que ganó el Balón de Oro 2024.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: El ataque de Francia

    En los días previos al partido, se habló mucho de la línea de ataque de Francia, con Mbappé, Olise y, en menor medida, Dembélé en un gran momento de forma, y pocos creían que España pudiera contenerlos. Sin embargo, las estrellas de los Bleus brillaron por su ausencia cuando más importaba.

    Mbappé pasó desapercibido y mostró frustración al recibir pocos balones, mientras que el extremo izquierdo Bradley Barcola fue sustituido al inicio del segundo tiempo. Dembélé tampoco aportó nada por la derecha y pareció una sombra del jugador que ganó el Balón de Oro en 2025. Por detrás, ni siquiera Olise encontró espacios y fue reemplazado a veinte minutos del final.

    El que quizá sea el ataque más potente del planeta fracasó estrepitosamente en la gran final.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    PERDEDOR: Didier Deschamps

    Francia aún debe jugar el partido por el tercer puesto, pero, en la práctica, este ha sido un final decepcionante para la era de Didier Deschamps. Llegaron a la semifinal como favoritos, pero su equipo fue superado en calidad y estrategia.

    El seleccionador se sentirá aliviado de que su puesto no estuviera en juego, porque el análisis de por qué Francia falló de forma tan estrepitosa cuando se jugaba el pase a su tercera final consecutiva del Mundial será exhaustivo y brutal. Ha sido un final de pesadilla para lo que, por lo demás, había sido una era brillante bajo el mando del legendario excentrocampista. Lo más probable es que sea Zinedine Zidane quien tenga que recoger los pedazos.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Pedro Porro

    Porro brilla en este torneo. Muy distinto del jugador que casi descendió con el Tottenham, se ha consolidado como lateral derecho titular de España en Norteamérica, por delante de Marcos Llorente y Dani Carvajal.

    Ya se sabía de su buen remate, y así lo demostró al aparecer en el área tras una pared con Olmo y marcar como un ‘9’ puro. Es su segundo gol con España y el segundo en este Mundial tan productivo.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    PERDEDOR: William Saliba

    El defensa central del Arsenal, William Saliba, arrastraba molestias de espalda desde antes de la semifinal y había entrenado poco. Los intentos de Francia por evitar el problema no funcionaron.

    El defensa, de 25 años, apenas aguantó media hora del que era el partido más importante de su carrera, tras quedarse en el banquillo en la final del Mundial 2022 contra Argentina. Cayó al suelo sin que nadie le hiciera una entrada y tuvo que ser sustituido por Maxence Lacroix, del Crystal Palace. Arsenal y Mikel Arteta esperan que la lesión no sea grave.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    PERDEDOR: Lucas Digne

    El duelo entre Digne y Yamal se presentaba desigual: el lateral izquierdo francés, de 32 años, no es el más ágil y se medía a uno de los extremos más rápidos del planeta. Como era de esperar, lo pasó mal.

    Sin embargo, el defensa del Aston Villa fue sorprendido de una forma inesperada: tras controlar un centro de Marc Cucurella, perdió la concentración en su propia área y pisó a Yamal en lugar del balón, provocando el penalti que Oyarzabal convirtió sin problemas en la primera parte.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Harry Kane

    Inglaterra debe centrarse en su semifinal, aunque quizá prefiera enfrentar a España si alcanza su primera final del Mundial en 60 años, el miércoles ante Argentina. Un dato curioso del martes es que Harry Kane tiene ahora menos obstáculos para ser el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen, hace un cuarto de siglo.

    Con Olise, Dembélé y Mbappé fuera de la competición, Kane se perfila como rival directo de Lionel Messi gracias a sus goles en Alemania. Ganar el miércoles podría decidir el premio.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LO PEOR: El ambiente

    Se esperaba un estadio de Dallas abarrotado para la semifinal entre dos de los mejores equipos del torneo, pero la realidad fue un ambiente más propio de un amistoso intrascendente.

    Los precios desorbitados de las entradas y la distancia a la que juegan los equipos europeos se notaron: apenas se escuchaba el débil murmullo de los pocos aficionados que viajaron a Texas, y durante largos tramos el partido se disputó en un silencio ensordecedor. Incluso parecían haber asientos vacíos, aunque la FIFA dirá que estaban ocupados.