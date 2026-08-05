Una de las cosas que más ilusionan a Mauricio Pochettino parece ser la oportunidad de incorporar caras nuevas. Después de confirmar oficialmente esta semana su regreso como seleccionador de la selección masculina de Estados Unidos, Pochettino habló largo y tendido sobre su deseo de empezar algo nuevo. Parte de eso pasa por dar paso a una nueva generación, una que podría convertirse en la columna vertebral de la USMNT en 2030.

"Creo que va a ser clave", dijo Pochettino esta semana. "Va a ser importante mostrarles a los jóvenes que de verdad creemos que tienen el potencial para llegar a 2030.

"Tenemos cuatro años para empezar a trabajar y para empezar a conocer y asentar los principios que esperamos de ellos. Creo que ahora, después de nuestra experiencia, necesitamos dar a todos, a los jugadores que estuvieron con nosotros en el Mundial o que estuvieron en el último proceso y a la nueva generación, a un jugador joven nuevo, o a un jugador que quizá haya madurado, pero no tuvo la posibilidad de estar en ese proceso, la sensación de que, si rinden, pueden tener la posibilidad de unirse a nosotros".

Entonces, ¿quiénes son estos jóvenes jugadores? ¿Quiénes son los que son capaces de unirse a la USMNT ahora mismo? GOAL repasa varias jóvenes estrellas que podrían impulsar pronto su carrera con la USMNT...