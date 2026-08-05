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Ryan Tolmich

Traducido por

«Va a ser clave»: Zavier Gozo, Julian Hall y Noahkai Banks encabezan las jóvenes promesas que Mauricio Pochettino debería introducir en la selección de Estados Unidos

Analysis
USA
FEATURES
Z. Gozo
A. Mehmeti
J. Hall
M. Pochettino
Major League Soccer

GOAL analiza qué caras nuevas deberían estar con Estados Unidos más pronto que tarde.

Una de las cosas que más ilusionan a Mauricio Pochettino parece ser la oportunidad de incorporar caras nuevas. Después de confirmar oficialmente esta semana su regreso como seleccionador de la selección masculina de Estados Unidos, Pochettino habló largo y tendido sobre su deseo de empezar algo nuevo. Parte de eso pasa por dar paso a una nueva generación, una que podría convertirse en la columna vertebral de la USMNT en 2030.

"Creo que va a ser clave", dijo Pochettino esta semana. "Va a ser importante mostrarles a los jóvenes que de verdad creemos que tienen el potencial para llegar a 2030.

"Tenemos cuatro años para empezar a trabajar y para empezar a conocer y asentar los principios que esperamos de ellos. Creo que ahora, después de nuestra experiencia, necesitamos dar a todos, a los jugadores que estuvieron con nosotros en el Mundial o que estuvieron en el último proceso y a la nueva generación, a un jugador joven nuevo, o a un jugador que quizá haya madurado, pero no tuvo la posibilidad de estar en ese proceso, la sensación de que, si rinden, pueden tener la posibilidad de unirse a nosotros".

Entonces, ¿quiénes son estos jóvenes jugadores? ¿Quiénes son los que son capaces de unirse a la USMNT ahora mismo? GOAL repasa varias jóvenes estrellas que podrían impulsar pronto su carrera con la USMNT...

  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    Noahkai Banks, FC Augsburg

    De todos los nombres de esta lista, este es el más interesante, y no solo porque juegue en una posición en la que hace falta reforzarse: central. No, lo que hace que esto sea tan intrigante es la historia de Banks, al igual que la gran pregunta: ¿está preparado y dispuesto a comprometerse?

    No lo estaba en primavera, y esa es, en última instancia, la razón por la que no estuvo en la convocatoria para el Mundial. Después de incorporarse a Estados Unidos en otoño para varios amistosos, Banks pidió no ir a la concentración de marzo para reflexionar sobre sus opciones ante el interés de Alemania. Por desgracia para Banks, a esa decisión le siguió una caída en sus minutos de juego. Entre abril y mayo solo disputó un partido, al salir desde el banquillo para jugar 29 minutos en una derrota por 4-0 ante el Union Berlin en mayo.

    Lo de Banks es que podría cambiarle el panorama a Estados Unidos. Aunque hay algunos buenos proyectos de central en camino, no parece que ninguno tenga realmente el potencial de llegar a ser grande como sí lo tiene Banks. ¿Puede dar ese salto y, si lo da, puede hacerlo con la camiseta de Estados Unidos?

    Para Pochettino, cuyo enfoque está tan centrado en la cultura del grupo, un regreso de Banks probablemente exigiría un compromiso importante y un mea culpa, pero es un talento que sin duda merece la pena.

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  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall, New York Red Bulls

    Otro jugador con doble nacionalidad, aunque este está en una situación diferente. Polonia está tanteando a la estrella de los New York Red Bulls, que por lo general se ha mantenido firme con el fútbol estadounidense. Si no cuentan con él en otoño, ¿podría cambiar eso?

    Incluso al margen de todo eso, Hall se ha ganado una oportunidad por méritos propios. Suma nueve goles y cuatro asistencias en algo menos de 1.600 minutos en la MLS esta temporada, lo que le sitúa solo por detrás del atacante de los San Jose Earthquakes Preston Judd en goles y asistencias entre los jugadores estadounidenses. Con solo 18 años, Hall ha explotado de verdad en la MLS, se ha ganado una selección para el All-Star y merece una oportunidad internacional.

    La competencia por los puestos de ataque es feroz, especialmente si Pochettino ve a Hall como un 9. Quizá pueda jugar en banda, eso sí, dada la relativa falta de profundidad en esas posiciones. En cualquier caso, Hall es un jugador con potencial para aportar de verdad en 2030, así que es buena idea ponerlo en marcha.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    Zavier Gozo, Real Salt Lake-Crystal Palace

    Hablando de talento ofensivo, Gozo ha demostrado tener mucho de eso. La próxima estrella del Crystal Palace, actualmente en el Real Salt Lake, recibió una nominación para el All-Star como uno de los mejores jugadores de la MLS. Solo tiene 19 años.

    Capaz de jugar como extremo o carrilero, Gozo responde a muchas de las preguntas de Pochettino. Por eso estuvo realmente muy, muy cerca de entrar en la convocatoria para el Mundial pese a no haber debutado todavía con la selección. Gozo fue incluido en la lista preliminar y, aunque no terminó de salir a tiempo, demostró lo cerca que estuvo.

    Por eso, Gozo parece una convocatoria obvia este otoño. La gran pregunta será dónde encaja en el sistema de Estados Unidos y con quién competirá por minutos en los próximos años.

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  • Red Bull New York v Columbus CrewGetty Images Sport

    Adri Mehmeti, New York Red Bulls

    Existe una posibilidad real de que Mehmeti se convierta en un centrocampista como ningún otro que haya visto el fútbol estadounidense. Su capacidad para leer el juego con solo 17 años da auténtico miedo, por eso es fácil ver a Mehmeti como una pieza angular del centro del campo de la selección de Estados Unidos durante mucho tiempo.

    ¿Podría empezar pronto ese momento? Posiblemente. Es mucho pedirle a un centrocampista de 17 años, pero Mehmeti podría estar a la altura de los desafíos que conlleva jugar a nivel internacional. Ha sido comparado con Sergio Busquets y elogiado por su capacidad para ser un metrónomo y hacer que todo fluya. Si eso se traslada al nivel internacional, y especialmente si se traslada pronto, qué activo sería para la selección de Estados Unidos.

    Habrá dificultades propias del proceso y habrá momentos en los que tenga que ajustarse al ritmo del juego, pero si crees que puede ser una pieza angular, esas dificultades merecen la pena.


  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Peyton Miller, New England Revolutions y Luca Bombino, San Diego FC

    Agruparemos a estos dos laterales.

    Bombino tiene 20 años y Miller 18, y ambos se han consolidado como titulares de pleno derecho en la MLS en el lateral izquierdo. Durante varios años, esa posición ha sido poco menos que un coto de una sola persona en la USMNT, con Antonee Robinson al frente. Sin embargo, con Robinson a punto de cumplir 29 años esta semana y ahora con una lista más larga de problemas de lesiones, ha llegado el momento de pensar en el plan de sucesión. Por potencial, Bombino y Miller parecen los sucesores más probables.

    Así que habrá que estar atentos a que al menos uno de ellos tenga la oportunidad de asentarse pronto en el ciclo, mientras Estados Unidos busca cubrir una posición necesitada.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union 2026Getty

    Nombres a seguir de cerca

    Además de los mencionados anteriormente, hay varios jugadores jóvenes que merece la pena destacar como futuras opciones para la USMNT, aunque antes necesitarán un poco más de rodaje para dar ese salto.

    Cavan Sullivan y Mathis Albert, dos de las mayores promesas ofensivas que ha dado el fútbol estadounidense, están entre ellos. Sullivan sigue peleando por minutos en el Philadelphia Union antes de dar su gran salto a Europa cuando cumpla 18 años. Albert ya está allí y parece moverse en la órbita del primer equipo del Borussia Dortmund. La historia nos dice que, si Albert logra abrirse paso en el primer equipo, su debut con la USMNT no tardará en llegar.

    En la portería, Diego Kochen es un nombre a seguir por su formación en el Barcelona, aunque primero necesitará algo de rodaje durante su cesión en el Lyngby esta temporada. Kochen se entrenó con la USMNT este verano, al igual que los también prometedores porteros Julian Eyestone y Andrew Rick, que también merecen una mención como jugadores a seguir.

    Por último, no pierdan de vista a Rokas Pukstas, que parece preparado para dar su siguiente paso en Europa después de hacerse realmente un nombre en Croacia.