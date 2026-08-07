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¿Va a dimitir Lionel Scaloni? El presidente de la AFA revela el «plan A, B y C» para el futuro del seleccionador tras la decepción de Argentina en el Mundial
El presidente de la AFA confirma que Scaloni sigue siendo el «plan A, B y C»
Tapia ha cerrado cualquier debate sobre la búsqueda de un nuevo seleccionador, pese a la creciente especulación en torno al futuro de Scaloni. Tras la conclusión del Mundial 2026, en el que Argentina cayó ante España en la final, el presidente de la AFA tiene claro que el artífice de los triunfos de la Albiceleste en 2022 es el único hombre para el puesto.
Tapia dijo en una entrevista con TyC Sport: "Sin ninguna duda, quiero que se quede, todos queremos que se quede. Hemos hablado, y él mismo también ha expresado que las conversaciones estaban muy avanzadas. Soy una persona agradecida, y por eso creo que tenemos que dejarle meditar, tomar la decisión correcta, y tenemos que respetarla.
"No puedo mantener a Scaloni atado si siente que no tiene ganas o no tiene una proyección mejor. Quiero que esté bien, y todos deberíamos querer lo mismo, aunque nos duela".
El presidente de la federación subrayó que no hay ningún plan de contingencia en marcha, incluso con el actual contrato de Scaloni fijado para expirar en diciembre de 2026. Preguntado por posibles sustitutos o una estrategia de respaldo, Tapia dijo: "No, mi plan A, B y C es Scaloni".
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El desgaste emocional de la final del Mundial de 2026
La incertidumbre nace de la propia reacción emocional de Scaloni tras una desgarradora derrota por 1-0 ante España en el MetLife Stadium. El seleccionador no pudo terminar su rueda de prensa posterior al partido, rompiendo a llorar mientras contemplaba el final de un ciclo.
"Para continuar, necesitas muchísimas cosas. Eso es muy difícil de volver a recrear", dijo. "Lo intentamos hasta el último minuto para darlo todo [en la final]. Creo que lo justo es que me tome tiempo para pensar esto.
"Hablaré con el presidente. Cumpliré mi contrato. Sé lo que quiero hacer. Siento la necesidad de pensar. No sé si algo tan grande puede hacerse [de nuevo]."
El reto de una revolución en la plantilla
Un factor importante en la vacilación de Scaloni es la necesidad inminente de una renovación de la plantilla. La selección de 2026, liderada por Lionel Messi, de 39 años, fue una de las más veteranas del torneo, y otros pilares como Nicolas Otamendi están llegando al ocaso de sus carreras internacionales. Scaloni señaló que construir un grupo con esa química es "difícil de repetir jamás".
A pesar de la falta de un trofeo este verano, Scaloni sigue estando increíblemente orgulloso del esfuerzo de su equipo. Declaró: "Quiero que recordéis lo que intentamos mostrar con este grupo de jugadores, mis guerreros, como los llamaba cuando hablaba de ellos con mi mujer. El esfuerzo, el deseo, la negativa a rendirse, soportar críticas durísimas, la compostura, la voluntad de seguir cuando las piernas ya no obedecen al cerebro… Ese es el verdadero trofeo".
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El apoyo familiar y la visión de 2030
Mientras Scaloni lo medita, puede que tenga un arma secreta de su lado animándole a seguir. Un informe de TyC sugiere que su esposa, Elisa Montero, es una firme partidaria de que continúe en el cargo durante el ciclo del Mundial 2030. Montero, afincada en Mallorca, cree supuestamente que la alegría que Scaloni obtiene al trabajar con su cuerpo técnico y la selección nacional compensa la enorme presión del puesto.
El historial de Scaloni habla por sí solo, con más de 78 victorias y solo 10 derrotas desde que asumió el cargo en 2018. Durante ese tiempo, ha conquistado dos títulos de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de 2022. Mientras la AFA mira al futuro, sigue convencida de que ningún otro candidato puede replicar su éxito.
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