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Naomi Girma, ChelseaGetty
Traducido por

USWNT en el extranjero: ¿Qué hará falta para que Naomi Girma tenga su oportunidad en el Chelsea?

FEATURES
EEUU
Chelsea FC Women
Manchester United Women
Manchester City Women
Arsenal Women
A. Thompson
N. Girma
P. Tullis-Joyce
S. Coffey
E. Fox

Sam Coffey y el City ganaron, mientras que Emily Fox y Phallon Tullis-Joyce empataron 1-1. El Chelsea ganó en medio de las dudas sobre los minutos de Naomi Girma y la capacidad goleadora de Alyssa Thompson.

La temporada pasada, los goles de Alyssa Thompson y las porterías a cero de Phallon Tullis-Joyce dieron mucho que celebrar a la USWNT en Inglaterra. Tras tres jornadas de la nueva campaña de la Women's Super League, esos momentos de portada han sido más difíciles de encontrar, aunque las estadounidenses siguen influyendo en los partidos.

La última actuación de Thompson reflejó ese contraste. En su tercera titularidad consecutiva con el Chelsea, fue clave en ataque en la victoria por 2-0 sobre el Birmingham City, pero volvió a quedarse sin marcar. Su compañera en Estados Unidos, Naomi Girma, por su parte, siguió al margen, y su falta de minutos se está convirtiendo en una cuestión en sí misma.

En otro partido, Arsenal y Manchester United empataron 1-1, con Emily Fox ayudando a limitar las ocasiones del United y Tullis-Joyce encadenando parada tras parada antes de encajar el empate en el tiempo añadido.

Sam Coffey, mientras tanto, salió desde el banquillo para dar energía al centro del campo del Manchester City y ayudar a su equipo a remontar para derrotar al Liverpool por 4-2.

GOAL repasa cómo rindieron las estrellas de la USWNT el pasado fin de semana...

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    ¿Está Girma en condiciones de jugar?

    La historia más importante que rodea ahora mismo a Girma es su falta de minutos. Tres fines de semana después del inicio de la temporada de la WSL, la defensora estadounidense sigue esperando su primera aparición en liga.

    Girma fue suplente y no jugó en la victoria del Chelsea por 2-0 sobre el Birmingham City el sábado. Sus oportunidades han llegado, en cambio, en la Champions League, donde disputó los 180 minutos completos de los dos partidos de clasificación del Chelsea contra la Real Sociedad y marcó en el triunfo por 5-2 en la ida.

    Esas actuaciones demuestran que puede aportar, pero su ausencia en la competición liguera deja dudas sobre su lugar en los planes del Chelsea. El Chelsea aún no ha visto de forma constante la mejor versión de Girma, y su papel limitado también merece atención desde la perspectiva de la USWNT. Es una pieza central de la defensa de Estados Unidos y, con el Mundial acercándose el próximo verano, sumar minutos con regularidad sería un paso muy bien recibido para una de las jugadoras más importantes del equipo.

    • Anuncios
  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Otra actuación sin gol de Alyssa Thompson

    Por estas fechas el año pasado, Thompson estaba a punto de convertirse en una de las jóvenes goleadoras más prolíficas del Chelsea. Este año, es un poco diferente.

    Thompson todavía no ha marcado, pero ha sido eficaz y, posiblemente, más completa como jugadora en sus actuaciones con el Chelsea esta temporada. Durante el fin de semana, Thompson firmó una sólida actuación de 87 minutos con el Chelsea. Aunque no vio puerta, tuvo muchas ocasiones y participó directamente en la primera acción que puso al Chelsea 1-0 en el minuto ocho.

    Thompson obligó a la guardameta del Birmingham City, Sophie Baggaley, a hacer una parada a bocajarro, y ese rechace se convirtió en el primer gol de su compañera Lexi Potter. Thompson siguió influyendo en ataque, más tarde vio cómo le bloqueaban otro disparo y generó una ocasión para Ellie Carpenter, además de poner el centro del remate de cabeza al larguero de Sjoeke Nüsken en la primera parte.

    El Chelsea acabaría imponiéndose al Birmingham City por 2-0 y, aunque Thompson no sumó en la hoja de estadísticas, fue una gran contribuyente al ataque del Chelsea y a su dominio en la posesión (72 por ciento).

    Para la USWNT, esa continuidad en el club es especialmente importante, aunque eso signifique que Thompson esté contribuyendo de una manera diferente.


  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Phallon Tullis-Joyce se reinicia

    Tullis-Joyce fue una de las jugadoras más destacadas del Manchester United en el empate 1-1 del sábado ante el Arsenal, con seis paradas en un partido en el que el United recibió 17 disparos. Sus intervenciones más importantes evitaron los goles de Stina Blackstenius y Caitlin Foord, ayudando a que su equipo se mantuviera por delante hasta el empate del Arsenal en el tiempo añadido.

    Con siete apariciones con la USWNT y cinco porterías a cero, se ha consolidado en el grupo de porteras de Emma Hayes. Actuaciones como esta ante una oposición fuerte no hacen más que reforzar su candidatura a un puesto fijo en el once inicial.

    Su distribución sigue siendo el principal aspecto a mejorar. El estilo directo del United potencia sus virtudes, pero le ofrece menos oportunidades para desarrollar la serenidad y el rango de pase necesarios para actuar como una defensora extra al sacar el balón desde atrás.

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  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    Sam Coffey, la revulsiva super suplente

    Coffey salió desde el banquillo en el minuto 62 de la remontada del Manchester City por 4-2 ante el Liverpool, sustituyendo a Laura Blindkilde Brown mientras el City buscaba recuperar el control tras verse 2-1 por detrás.

    La centrocampista estadounidense disputó los últimos 28 minutos y, aunque no firmó ni un gol ni una asistencia, aportó energía fresca al centro del campo mientras el City apretaba y marcaba dos veces en el tramo final.

    Hay algo que decir sobre ser esa jugadora sólida y fiable a la que un entrenador puede recurrir cuando un partido necesita calmarse. Tener impacto no siempre significa aparecer en el marcador. A veces, se trata de ayudar a que un equipo encuentre su ritmo y de dar a quienes te rodean la plataforma para ir hacia delante.

    Coffey está demostrando que puede ofrecer eso al City. El siguiente paso es ganarse un papel más importante.

    Solo ha jugado 71 minutos en los tres primeros partidos del City en la WSL, saliendo desde el banquillo en cada uno de ellos mientras se abre camino en un centro del campo muy poblado. Desde la perspectiva de la USWNT, la pregunta es cómo evoluciona ese papel y si estas aportaciones pueden ayudarla a defender su candidatura a un puesto en el once inicial.