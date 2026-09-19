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Unstoppable Raphinha marca tres goles al Sevilla para ampliar la racha de victorias del Barcelona
El Barcelona prolonga su racha perfecta
El Barcelona ha mantenido su impecable arranque en la competición doméstica con una remontada por 3-1 ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Según Roger Torelló, Youssouf Fofana abrió el marcador para el equipo local en el minuto 19.
Sin embargo, Raphinha empató rápidamente apenas tres minutos después tras recibir un pase preciso de Andreas Christensen. El conjunto visitante dominó el resto del encuentro, controló la posesión y generó numerosas ocasiones. Flick vio cómo su equipo remontaba con comodidad la desventaja inicial, mostró una gran capacidad de reacción para silenciar al público local y aseguró otros tres puntos vitales en su lucha por el título.
- AFP
Raphinha brilla como delantero
Raphinha fue la estrella indiscutible de la noche, al añadir dos goles más en la segunda parte para completar su hat-trick y elevar su cuenta de la temporada a 12 goles en siete partidos de liga. Tras las salidas en verano de Robert Lewandowski y Ferran Torres, el brasileño ha sido utilizado con éxito por el centro.
Brillando en su nuevo papel de delantero centro, ya suma unos impresionantes 14 goles y tres asistencias en solo ocho partidos entre todas las competiciones esta temporada. De forma notable, este estado de gracia incluye dos hat-tricks consecutivos en un periodo de 72 horas, con su primer triplete llegado durante una goleada por 7-2 al Racing en la jornada anterior.
Solidez defensiva y caras nuevas
Junto a su brillantez ofensiva, el Barcelona ha demostrado una importante solidez defensiva, pese a perder a Christensen por una lesión en el muslo durante la segunda parte. Dominik Livakovic debutó en la portería y firmó una actuación segura, deteniendo varios intentos prometedores del Sevilla.
La línea defensiva, liderada por Pau Cubarsi y Eric Garcia, limitó al rival a muy pocas ocasiones claras tras el gol inicial. Lamine Yamal también fue decisivo en la banda, al dar dos asistencias cruciales a Raphinha mientras amenazaba de forma constante a Odysseas Vlachodimos en la portería del Sevilla. La dinámica general del equipo resultó demasiado para el Sevilla a medida que avanzaba el partido.
- Getty Images Sport
Qué viene ahora para el Barcelona
El Barcelona ocupa actualmente con comodidad el liderato de la clasificación de La Liga con 21 puntos. Flick aprovechará los próximos días para evaluar el estado físico de Christensen y preparar a su plantilla para los próximos retos. El club regresará a la competición doméstica ante el Getafe el 10 de octubre, antes de centrar su atención en la Liga de Campeones con un duelo crucial contra el Galatasaray el 13 de octubre.
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