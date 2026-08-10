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«Uno u otro»: Michael Owen descarta en el Real Madrid una sociedad de «galácticos» entre Erling Haaland y Kylian Mbappe
Mbappé persigue los esquivos títulos de la Champions League y el Balón de Oro
Después de varios años de especulaciones sobre un fichaje de alto perfil, el internacional francés Mbappé fue finalmente incorporado por el Real Madrid durante el verano de 2024. Llegó como agente libre tras dejar el Paris Saint-Germain como su máximo goleador histórico.
Se esperaba que su traslado a España colocara al jugador de 27 años en la pelea por grandes títulos que hasta ahora se le han resistido, como la Champions League y el Balón de Oro. Mbappé todavía espera sus primeros éxitos en ambos apartados.
Ha sido una presencia prolífica en Madrid, viendo portería en 86 ocasiones en 103 partidos, pero todavía no ha conquistado títulos importantes con su actual club. Los esfuerzos por corregir eso se han visto impulsados por la noticia de que Vinicius Junior ha firmado un nuevo contrato.
Se espera además que lleguen más incorporaciones, ya que el prometedor adolescente Yan Diomande completa un traspaso de 140 millones de euros (120 millones de libras/162 millones de dólares), mientras que los vínculos con el delantero noruego Haaland parecen no estar nunca demasiado lejos.
Está vinculado por un contrato de 10 años con el Manchester City, hasta 2034, pero ha visto cómo su padre ha dejado entreabierta una puerta de salida en el Etihad Stadium. Una nueva aventura en LaLiga podría atraer a un jugador que ha firmado 162 goles con uno de los pesos pesados de la Premier League.
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¿Podrían Mbappé y Haaland formar un ataque de 'galácticos'?
El Real vería con buenos ojos la oportunidad de hablar sobre un acuerdo por Haaland, pero ya tiene a Vini Jr en la izquierda de su ataque y a Mbappe brillando por el centro. ¿Cómo encajaría a otro «Galáctico» en sus planes?
Cuando le plantearon esa pregunta al ganador del Balón de Oro Owen, el exdelantero del Madrid, que hablaba en asociación con Skinradar.gg, dijo a GOAL sobre los rumores de Haaland: «Mientras tengan a Mbappe, no veo que vayan a gastar ese dinero.
«Ya hay gente que se pregunta si Vini Junior y Mbappe pueden jugar juntos porque a Mbappe le gusta jugar un poco desde la izquierda, ya se cuestiona eso. Si fueran Mbappe y Haaland, ¿cómo encajarías a esos dos? ¿Pondrías a Mbappe desde la izquierda?
«Creo que es uno o el otro, para ser sincero. No creo que puedas tener a dos de los que posiblemente sean los mejores delanteros centro del mundo, Mbappe y Haaland. Personalmente, no creo que puedas tenerlos en la misma plantilla.
«Quiero decir, el coste, y luego intentar que eso funcione... Creo que para que eso pasara, Mbappe tendría que irse. Ya probaron lo de los Galácticos hace muchos años, en mi generación. Reunir grandes jugadores sin más no es necesariamente la respuesta».
¿Cuánto tiempo pasará el prolífico delantero Haaland en el Manchester City?
El exdefensa del City Joleon Lescott dijo recientemente a GOAL, al ser preguntado por las opciones de que Haaland cambie el noroeste de Inglaterra por la capital española: «Incluso para jugadores de Mánchester, jugadores de Inglaterra, se trata del Real Madrid, así que resulta atractivo.
«Pero en lo que respecta a los Galácticos, sí los fichan, pero no siempre los compran, así que eso tiene que ser un factor. Erling Haaland no va a ser barato y, posiblemente, es uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Manchester City, así que eso se tendrá en cuenta si el Manchester City decide venderlo.
«No van a venderlo porque no esté marcando goles, así que estará en el mejor momento de su carrera, en uno de los mejores equipos del mundo, con otro equipo intentando ficharlo, y un rival en la Champions League, así que esa cantidad no va a ser pequeña.
«En lo que respecta a Erling Haaland, creo que el club está en una gran posición para que siga allí en un futuro próximo».
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Contratos de Mbappe y Haaland: ¿Cuándo expiran sus lucrativos acuerdos?
Mientras Haaland está vinculado al City con un contrato de larga duración, el de Mbappé en Madrid expira en 2029. No ha habido ningún indicio de que esté dispuesto a darle la espalda al Real Madrid y buscar la gloria europea en otro lugar.
Está siguiendo los pasos de Cristiano Ronaldo y compañía en el Bernabéu y seguirá luciendo el dorsal 10 del Real en el futuro próximo, lo que significa que Haaland podría tener que explorar opciones alternativas cuando llegue a su fin su etapa de récord en la Premier League.
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