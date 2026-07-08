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¡Uno menos, quedan tres! ¿Superará Mikel Arteta el récord de títulos de la Premier League de Arsène Wenger con el Arsenal? Una antigua estrella de los Gunners explica por qué los actuales campeones pueden seguir adelante
Arteta consiguió el primer título del Arsenal desde la época de los «Invincibles»
Arteta logró el título tras tres subcampeonatos consecutivos.
Han igualado las gestas de los legendarios «Invencibles», logrando el primer título nacional desde la temporada 2003-04. Entonces el técnico francés Wenger dirigía al equipo y, en 22 años al frente, conquistó tres títulos con jugadores como Dennis Bergkamp, Thierry Henry y Patrick Vieira.
La plantilla de 2026 incluye a Declan Rice, Bukayo Saka y Gabriel Magalhães, y cada mercado añade más talento.
Si Arteta sigue reforzando la plantilla, pueden llegar más títulos, incluso la primera Liga de Campeones.
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¿Podrá Arteta superar a Wenger y ganar cuatro títulos de la Premier League?
Al ser preguntado sobre si Arteta podrá superar el palmarés de Wenger, el excentrocampista de los Gunners Schwarz —en colaboración con Betinia— declaró a GOAL: «El más difícil siempre es el primero. Han estado muy cerca los otros tres años, lo que les da confianza y seguridad.
Ya lo lograron, saben que pueden hacerlo, así que su fortaleza mental será mayor esta temporada. No es una situación nueva: ya la vivieron.
Serán más positivos, resistentes y gestionarán mejor la presión. Para ganar la Premier hay que saber sufrir y ser muy fuertes. No te hacen campeón los buenos partidos, sino los menos brillantes en los que, pese a no brillar, consigues el resultado. Eso marca la diferencia.
«La plantilla es muy buena, tienen al entrenador adecuado y la próxima temporada puede ser muy positiva».
Lo que ha dicho Arteta sobre su futuro a largo plazo
Arteta, al ser preguntado sobre su futuro a largo plazo, declaró: «Un entrenador debe ganarse el derecho a seguir mañana. Depende de cómo reaccione, hable, se comporte en el vestuario, del mensaje que transmita y de hasta qué punto los jugadores le sigan».
Al ser preguntado sobre la posibilidad de emular la longevidad de Wenger, añadió: «Siempre he dicho que se necesita apoyo, ya lo he dicho antes. Por parte de la propiedad y de la junta directiva, es fantástico. Al final, lo más importante son los jugadores. Abres esa puerta, te enfrentas a ellos, hablas con ellos y están así [sorprendidos] o están así [dormidos].
Durante seis años solo he visto jugadores atentos, con ganas de aprender y de darlo todo por el equipo. Eso me mantiene en este trabajo. Y, claro, ganar muchos partidos; creo que nuestro porcentaje es alto. Esa es la única forma; si no, no sobrevives en este entorno».
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Se espera que el Arsenal negocie un nuevo contrato de cara a la temporada 2026-27
El contrato de Arteta vence en 2027, pero se espera que renueve pronto. El Arsenal no quiere cambiar su fórmula ganadora.
Pronto iniciarán la pretemporada con varios amistosos hasta la Community Shield contra el Manchester City el 16 de agosto. Cinco días después, los Gunners debutarán en la Premier League 2026-27 ante el recién ascendido Coventry.
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