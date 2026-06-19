«Uno de mis momentos favoritos de toda mi vida»: Harry Kane se impresionó al escuchar a los aficionados ingleses cantar el himno no oficial del Mundial

En «The Lions Den», Kane afirmó que celebrar el partido fue una de sus experiencias más memorables con Inglaterra y resaltó el momento en que todos cantaron «Wonderwall».

«Ha sido uno de mis momentos favoritos con la camiseta de Inglaterra, sobre todo en un gran torneo», admitió Kane. «Sé que solo es el primer partido y no nos vamos a dejar llevar por el entusiasmo, pero esa conexión emocional con la afición… sabemos lo mucho que significa para ellos. Creo que ellos ven lo mucho que significa para nosotros.

Ahora tenemos esa conexión; cantar “Wonderwall” con todos coreando la letra fue un momento realmente especial.

«Para ser el primer partido, sentir ese apoyo de todos… y sabemos que en casa pasa lo mismo. Sabemos que volará mucha cerveza, ya que es un partido nocturno, así que nos encanta todo eso».