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«¡Uno de los peores partidos que hemos jugado nunca!» - Emi Martínez critica duramente a sus compañeros de la selección argentina tras la ajustada victoria ante la modesta Mauritania
Dificultades en La Bombonera
Frente a la selección de Mauritania, que ocupa el puesto 115 en la clasificación mundial de la FIFA, Argentina tuvo dificultades para imponer su dominio habitual. Los campeones del mundo parecían tener el partido controlado en los primeros compases, cuando Enzo Fernández y Nico Paz marcaron en la primera parte. Sin embargo, la intensidad decayó notablemente a medida que avanzaba el encuentro, lo que culminó con un gol de consolación en el minuto 94 a cargo del mauritano Jordan Lefort, que frustró al equipo local.
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Martínez critica la falta de garra
Martínez se mostró visiblemente frustrado durante los 90 minutos y no se mordió la lengua ante los medios tras el pitido final. Conocido por su carácter franco, el portero del Aston Villa lanzó una crítica mordaz sobre la forma en que el equipo afrontó este partido amistoso. Martínez declaró: «Bastante mal. Ha sido uno de los peores partidos que hemos jugado, incluso para ser un amistoso. Nos faltó corazón, menos mal que no jugábamos la Finalissima así», admitió el portero del Aston Villa. «Nos faltó juego y velocidad. Necesitamos un poco más de corazón. Nos faltó intensidad, solidez defensiva y convicción a la hora de defender».
Zabaleta apuesta por revalidar el título
A pesar de la frustración, el exdefensa argentino Pablo Zabaleta sigue convencido de que la actual generación tiene lo necesario para revalidar el título en el Mundial de 2026. Zabaleta cree que la mera presencia de Messi mantiene a los rivales en vilo, independientemente de la edad del veterano. «Argentina es una de las selecciones que consideraría auténticas aspirantes al título. Sí, Messi será unos años mayor, pero sigue siendo capaz de crear momentos de pura magia», declaró Zabaleta a los periodistas. «Los rivales siguen temiéndolo cerca del área... su regate, su visión para el pase decisivo, su capacidad para recortar hacia dentro y encontrar el segundo palo, sus tiros libres. Solo un jugador de su calidad puede crear esos momentos. Portugal es también un equipo al que seguiría de cerca. Y Inglaterra, ahora con [Thomas] Tuchel al mando, está jugando bien y cuenta con un gran talento individual. Siempre es difícil predecir quién ganará, pero espero que Argentina pueda conservar ese trofeo».
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De cara al próximo reto
Argentina tendrá poco tiempo para detenerse en este partido, ya que debe prepararse para su próximo encuentro contra Zambia, previsto para el 31 de marzo. La atención se centrará de inmediato en recuperar el estilo de alta presión y gran intensidad que se ha convertido en el sello distintivo de la era Scaloni, con varios jugadores suplentes que ahora luchan por ganarse un puesto. Se espera que la Albiceleste ofrezca una actuación mucho más dominante para acallar a los críticos y tranquilizar a su afición.