Klopp se disculpó en directo con Nagelsmann durante el Mundial. Como comentarista del Alemania-Curazao, dijo: «Por suerte, Julian Nagelsmann sigue eligiendo la alineación». La palabra «todavía» generó polémica en Alemania.

Tras el partido, Klopp admitió: «Ya he encontrado la palabra más odiada del año: “todavía”. Me habría dado un puñetazo en la cara, pero ya era demasiado tarde».

Dirigiéndose a Nagelsmann en directo, Klopp añadió: «Solo quiero decirte que seguimos a tu lado. Estamos contigo, hagas lo que hagas. No quería afectar el proceso».