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«Uno de los peores días de mi vida», reconoce Jürgen Klopp al recordar el tropiezo en el Mundial tras sustituir a Julian Nagelsmann como seleccionador de Alemania
Klopp asume su cargo en la selección alemana
Klopp ha sido confirmado como nuevo seleccionador de Alemania, sucediendo a Nagelsmann como el decimotercer técnico de la selección. El exentrenador del Liverpool fue presentado por la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en Fráncfort y ahora busca devolver a los cuatro veces campeones del mundo a lo más alto del fútbol internacional.
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Arrepentimiento por el momento de Nagelsmann
Klopp admitió que no ha contactado con Nagelsmann desde el Mundial. En rueda de prensa, recogida por Sky Sport, declaró: «No he tenido ningún contacto desde el Mundial. Respeto enormemente a Julian Nagelsmann. El día del comentario sobre el «aún» fue uno de los peores días de mi vida. Hubiera preferido que no hubiera ocurrido, pero ya pasó. Le deseo a Julian todo lo mejor».
El polémico momento de Klopp en el Mundial
Klopp se disculpó en directo con Nagelsmann durante el Mundial. Como comentarista del Alemania-Curazao, dijo: «Por suerte, Julian Nagelsmann sigue eligiendo la alineación». La palabra «todavía» generó polémica en Alemania.
Tras el partido, Klopp admitió: «Ya he encontrado la palabra más odiada del año: “todavía”. Me habría dado un puñetazo en la cara, pero ya era demasiado tarde».
Dirigiéndose a Nagelsmann en directo, Klopp añadió: «Solo quiero decirte que seguimos a tu lado. Estamos contigo, hagas lo que hagas. No quería afectar el proceso».
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El enfoque ahora es la reconstrucción.
La prioridad de Klopp es conectar con sus jugadores y sentar las bases de la selección alemana. Tras su sorpresiva eliminación en octavos del Mundial 2026, el experimentado técnico busca devolver a Alemania al grupo de potencias.
«Aún no sé cómo será mi rutina diaria; casi me alegro de que no empiece mañana», explicó Klopp en la rueda de prensa del viernes. «Vivo en Wiesbaden y, sin duda, estaré a menudo en Fráncfort. Veré los partidos en todos los países en los que se encuentren nuestros jugadores. Creo que es más importante tener más contacto con los jugadores que limitarme a verlos jugar. Intentaré ponerme en contacto con ellos lo antes posible».
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