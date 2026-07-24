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GFX Jurgen Klopp Julian NagelsmannGetty/GOAL
Yosua Arya

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«Uno de los peores días de mi vida», reconoce Jürgen Klopp al recordar el tropiezo en el Mundial tras sustituir a Julian Nagelsmann como seleccionador de Alemania

J. Klopp
Alemania
J. Nagelsmann
World Cup

Jürgen Klopp ha sido presentado como nuevo seleccionador de Alemania y ha hablado sobre su relación con su predecesor, Julian Nagelsmann. El exentrenador del Liverpool reconoce que un momento de la Copa del Mundo es uno de los peores de su carrera, mientras se prepara para un nuevo reto.

  • Klopp asume su cargo en la selección alemana

    Klopp ha sido confirmado como nuevo seleccionador de Alemania, sucediendo a Nagelsmann como el decimotercer técnico de la selección. El exentrenador del Liverpool fue presentado por la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en Fráncfort y ahora busca devolver a los cuatro veces campeones del mundo a lo más alto del fútbol internacional.

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  • Nagelsmann KloppGetty Images

    Arrepentimiento por el momento de Nagelsmann

    Klopp admitió que no ha contactado con Nagelsmann desde el Mundial. En rueda de prensa, recogida por Sky Sport, declaró: «No he tenido ningún contacto desde el Mundial. Respeto enormemente a Julian Nagelsmann. El día del comentario sobre el «aún» fue uno de los peores días de mi vida. Hubiera preferido que no hubiera ocurrido, pero ya pasó. Le deseo a Julian todo lo mejor».

  • El polémico momento de Klopp en el Mundial

    Klopp se disculpó en directo con Nagelsmann durante el Mundial. Como comentarista del Alemania-Curazao, dijo: «Por suerte, Julian Nagelsmann sigue eligiendo la alineación». La palabra «todavía» generó polémica en Alemania.

    Tras el partido, Klopp admitió: «Ya he encontrado la palabra más odiada del año: “todavía”. Me habría dado un puñetazo en la cara, pero ya era demasiado tarde».

    Dirigiéndose a Nagelsmann en directo, Klopp añadió: «Solo quiero decirte que seguimos a tu lado. Estamos contigo, hagas lo que hagas. No quería afectar el proceso».

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  • Jürgen KloppGetty Images

    El enfoque ahora es la reconstrucción.

    La prioridad de Klopp es conectar con sus jugadores y sentar las bases de la selección alemana. Tras su sorpresiva eliminación en octavos del Mundial 2026, el experimentado técnico busca devolver a Alemania al grupo de potencias.

    «Aún no sé cómo será mi rutina diaria; casi me alegro de que no empiece mañana», explicó Klopp en la rueda de prensa del viernes. «Vivo en Wiesbaden y, sin duda, estaré a menudo en Fráncfort. Veré los partidos en todos los países en los que se encuentren nuestros jugadores. Creo que es más importante tener más contacto con los jugadores que limitarme a verlos jugar. Intentaré ponerme en contacto con ellos lo antes posible».