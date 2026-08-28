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«Uno de los mejores porteros del mundo»: Edin Terzic elogia a Unai Simon tras la derrota en el Camp Nou
Ante el Barcelona
Edin Terzic se enfrentó a una exigente prueba táctica cuando su Athletic Club viajó al Spotify Camp Nou para medirse al Barcelona de Hansi Flick. Pese a acabar en el bando perdedor, el técnico alemán encontró muchos aspectos positivos en la solidez defensiva general de su equipo y en varias actuaciones individuales destacadas. El partido puso de relieve los desafíos constantes que supone enfrentarse a un centro del campo catalán dominante, al tiempo que también mostró la singular combinación del Athletic entre estrellas internacionales consolidadas y talento emergente de la cantera.
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Elogiando el nivel de talla mundial de Unai Simón
Centrando su atención en las actuaciones individuales más destacadas, Terzic señaló al guardameta Unai Simon por otra actuación excepcional. El técnico del Athletic apuntó que las exhibiciones heroicas se han convertido en el baremo habitual del internacional español en los escenarios más grandes.
«Creo que con Unai no sorprende porque hemos visto este tipo de actuaciones de Unai durante los últimos años muchísimas veces, y esa es la razón por la que es uno de los mejores porteros del mundo».
La prueba constante en el Camp Nou
Al reflexionar sobre la carga de trabajo defensiva que exigió el partido, Simon tuvo que intervenir una y otra vez para frustrar las elaboradas secuencias ofensivas del Barcelona. Medirse a un equipo especializado en sobrecargar los espacios interiores y enlazar combinaciones rápidas exige la máxima concentración por parte de un portero. El posicionamiento de Simon, su capacidad para detener disparos y su calma bajo presión mantuvieron a su equipo en el partido durante fases decisivas del encuentro.
- Joan Gosa
De cara a los próximos partidos
Mientras el Athletic Club se recompone tras esta prueba de alto nivel en LaLiga, las actuaciones de figuras clave como Simon seguirán siendo vitales para sus aspiraciones en la temporada. Terzic tratará de aprovechar la solidez defensiva de su plantilla mientras prepara sus próximos compromisos ligueros. Con su experimentado portero rindiendo todavía al máximo nivel, el Athletic cuenta con una columna vertebral tranquilizadora para los desafíos que le esperan.
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