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«Uno de los mejores momentos de mi carrera»: Nicolas Pépé celebra con Costa de Marfil y recibe elogios del seleccionador tras avanzar a octavos del Mundial
Los marfileños logran un avance histórico
Costa de Marfil se clasificó a dieciseisavos tras vencer 2-0 a Curazao en Nueva Jersey. Pepe aprovechó el trabajo de Yan Diomande para marcar a los siete minutos el gol más rápido de la historia de su selección en un Mundial y calmar los nervios. El exextremo del Arsenal sentenció el segundo puesto del Grupo E con un espectacular disparo en la segunda parte.
Pepe elogia el trabajo en equipo
El veterano delantero mostró orgullo por su actuación histórica y humildad ante sus logros individuales. En declaraciones a la FIFA, Pepe afirmó: «¡Por supuesto! Sé que tengo lo que hace falta. Esta es la recompensa por todo mi esfuerzo, y espero que siga así también en los próximos partidos. Mi doblete también se lo debo al equipo.
«En el primer gol solo tuve que empujar el balón tras una jugada brillante de Yan; en el segundo, Ibra [Sangaré] me dio un pase magnífico y solo tuve que concentrarme y marcar. Dedico este trofeo a los chicos; ha sido una de las mejores noches de mi carrera».
El entrenador Emerse Fae se mostró igualmente encantado con la decisiva contribución del delantero y añadió: «Nico lo sabe, y nosotros también: es un jugador de primera categoría. Es uno de los que nos tienen que ayudar a ganar partidos en estas competiciones. Tiene la capacidad y la experiencia para hacerlo. Hoy ha marcado dos goles brillantes. Es bueno para el equipo y también lo es para él».
Prodigy disfruta de su paso a la categoría sénior
La histórica victoria emocionó a la plantilla, especialmente a los jóvenes que debutaron esta temporada. El mediocampista Christ Inao Oulai celebró el logro de su veterano compañero y resaltó el orgullo nacional. Oulai declaró: «¡A Nico todo el mundo lo quiere! Juntos estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia del fútbol de nuestro país, y estamos realmente orgullosos de unirnos a los grandes».
Ahora todo el grupo se prepara para un duro partido de eliminatoria ante Francia o Noruega. Y añadió: «Personalmente, estoy emocionado porque ambas son grandes potencias futbolísticas».
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Nos espera un reto de élite europeo
La selección de África Occidental se prepara para los octavos de final del martes en Atlanta. El equipo de Fae espera conocer a su rival, que saldrá del segundo puesto del Grupo I. Con Pepe en racha, los marfileños llegan como outsiders peligrosos si mantienen su orden defensivo y confianza.