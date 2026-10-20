El primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes, este martes, medirá a los anfitriones alemanes con un equipo visitante que ocupa la segunda posición en la máxima categoría española con 22 puntos de 27 posibles. Los rojiblancos también se repusieron de la derrota por 2-1 ante el Liverpool en su estreno y lograron una victoria por 2-0 sobre el Manchester United en su anterior partido europeo.

Al valorar el lunes el nivel de sus rivales del martes, Hoeness declaró: «El Atlético es uno de los mejores equipos del fútbol europeo. Es por partidos como este por lo que teníamos tantas ganas de jugar la Champions League. Es un equipo apasionante, con jugadores de un talento individual excepcional. Queremos ver a qué nivel estamos frente al Atlético, aunque somos plenamente conscientes de que ahora mismo atraviesa un gran momento de forma».