«Uno de los mayores cambios de la última década»: el Eintracht de Fráncfort parece que va a tomar medidas drásticas debido a la crisis deportiva; hasta diez jugadores podrían marcharse

Según estas informaciones, «hasta diez» jugadores podrían abandonar el club durante el mercado de fichajes de verano. Entre ellos se citan a Hugo Larsson, Nathaniel Brown, Nnamndi Collins, Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya, Ellyes Skhiri, Mahmoud Dahoud, Elias Baum, Michy Batshuayi y Elye Wahi, actualmente cedido al OGC Niza.

Mientras que los cinco primeros han despertado el interés de algunos clubes de primer nivel gracias a sus buenas actuaciones con la camiseta del SGE y, por lo tanto, podrían venderse de forma rentable, parece que Dahoud, Batshuayi y Wahi, en particular, no tienen futuro deportivo en Fráncfort.

En total, las ventas podrían reportar más de 150 millones de euros a las arcas del club. En el caso de Collins, el límite de los responsables se situaría entre 30 y 35 millones de euros, mientras que Bahoya y Brown podrían reportar 40 y hasta 65 millones de euros, respectivamente.