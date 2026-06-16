Al hablar de los mayores talentos de la selección alemana, destacan dos nombres: Jamal Musiala y Florian Wirtz. También se menciona a Kai Havertz o Leroy Sané, aunque este último aprovecha su talento con cuentagotas.
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«Uno de los jugadores con más talento que tenemos»: Joshua Kimmich elogia a un compañero de la selección alemana
Joshua Kimmich elogió a su compañero de selección Felix Nmecha. El centrocampista del Borussia Dortmund brilló en la victoria por 7-1 ante Curazao. «Es uno de los jugadores con más talento que tenemos», afirmó Kimmich.
«Tiene un físico impresionante, es muy rápido, robusto y, técnicamente, sobresaliente para su estatura», afirmó Kimmich. «Sabe llevar el balón y avanzar con él. Nos aporta muchísimo, defiende bien y, gracias a su velocidad, alcanza a más de uno».
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Felix Nmecha marcó el gol que dio la ventaja a su equipo y provocó el penalti.
Nmecha adelantó a Alemania ante Curazao en el minuto 6 tras un doble pase con Florian Wirtz en poco espacio. «Su gol fue extraordinario: amagó el disparo, hizo el doble pase con Flo y remató», dijo Kimmich. «Fue genial y tuvo otras jugadas destacadas».
Poco antes del descanso forzó el penalti que Kai Havertz convirtió en el 3-1 y añadió otros dos disparos peligrosos. «Es un jugador muy completo y valioso para nosotros cuando está en forma», añadió Kimmich. «Ahí radica su problema en los últimos años».
Fichó por el Borussia Dortmund en 2023, procedente del Wolfsburgo, por 30 millones de euros, pero desde entonces ha sufrido tres lesiones, la última en abril por una rotura del ligamento lateral de la rodilla. Aun así, se recuperó a tiempo para el Mundial, ganó el puesto a Leon Goretzka en la pretemporada y, a sus 25 años, es por fin titular indiscutible en la selección. Contra Curazao sumó solo su noveno partido internacional.