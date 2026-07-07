Getty Images Sport
Traducido por
¡Único, pero en el mal sentido! Cristiano Ronaldo se lleva una estadística indeseada tras su «última actuación» en el Mundial con Portugal
Estancamiento estadístico en el último tercio
Tras el Mundial de Portugal, las estadísticas de Ronaldo son criticadas. Según OptaJoe, es el único delantero con más de 500 minutos en los Mundiales 2022 y 2026 que no ha regateado a ningún rival.
Para un jugador que durante su primera década aterrorizaba a los laterales con regates y explosiones de velocidad, ese «cero» refleja una transformación total de su estilo de juego.
Aun así, aportó al marcador: marcó dos goles ante Uzbekistán y transformó un penalti contra Croacia.
Pero su incapacidad para superar a un rival en juego abierto en dos torneos distintos indica que su rol se ha reducido al de un rematador en el área, delegando la creación de ocasiones en sus compañeros más jóvenes.
- Getty Images Sport
La despedida definitiva en Dallas
La trayectoria del veterano terminó de forma conocida y desgarradora: Portugal cayó 1-0 ante España en octavos de final, en el Cotton Bowl. Ronaldo jugó los 90 minutos y realizó tres disparos, pero no pudo superar a Unai Simón.
Al final del partido, el capitán abandonó el campo entre lágrimas, una imagen similar a su despedida de Catar cuatro años atrás. Con esta derrota, Ronaldo igualó el récord de ocho derrotas en Copas del Mundo, marca que comparte con Mathew Leckie y Son Heung-min.
Ronaldo declaró: «Me entristece marcharme del Mundial así. Lo di todo. Hice todo lo que pude. Era mi último Mundial, sí, pero ahora tendré tiempo para reflexionar y estar con mi familia. No tomaré ninguna decisión precipitada. No decido nada en el calor del momento. Ahora no importa si voy a seguir [jugando]».
Y añadió: «Mañana me levantaré igual que hoy: con la conciencia tranquila. He jugado 23 años en la selección y he ganado tres títulos. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada. La Eurocopa fue lo más importante; para mí, 2016 tiene la misma importancia que un Mundial».
Desafío ante la historia
Durante el torneo, se dudó de su lugar en el once de Roberto Martínez. Los críticos afirmaban que su presencia limitaba a las demás estrellas ofensivas de Portugal, pero el jugador del Al-Nassr ignoró esas voces.
Antes de las eliminatorias, aclaró que se retiraría en sus propios términos, sin ceder a la presión externa.
Al referirse al escrutinio, Ronaldo fue contundente: «Es así desde que llegué a la selección a los 18 años y no va a cambiar. Siempre doy todo para ayudar a Portugal a alcanzar sus objetivos. Juegue o no, siempre tendré un papel importante».
Un legado que va más allá del regate
A pesar de su estadística de «cero regates» en el Mundial, Ronaldo destacó la satisfacción emocional de su paso por Norteamérica. Admitió que, pese a no ganar el trofeo, el torneo le brindó un apoyo único de la afición. El veterano delantero sigue siendo el máximo goleador de la historia del fútbol internacional, una hazaña que, en su opinión, compensa las frustraciones del torneo. Concluyó: «No me falta nada. Dios ha sido muy generoso y me ha dado todo lo que nunca esperé, tanto en la selección como en lo personal. Debo disfrutar cada momento. No seré más Cristiano por ganar el Mundial, ni menos si no lo gano».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias