¡Único, pero en el mal sentido! Cristiano Ronaldo se lleva una estadística indeseada tras su «última actuación» en el Mundial con Portugal

Tras el Mundial de Portugal, las estadísticas de Ronaldo son criticadas. Según OptaJoe, es el único delantero con más de 500 minutos en los Mundiales 2022 y 2026 que no ha regateado a ningún rival.

Para un jugador que durante su primera década aterrorizaba a los laterales con regates y explosiones de velocidad, ese «cero» refleja una transformación total de su estilo de juego.

Aun así, aportó al marcador: marcó dos goles ante Uzbekistán y transformó un penalti contra Croacia.

Pero su incapacidad para superar a un rival en juego abierto en dos torneos distintos indica que su rol se ha reducido al de un rematador en el área, delegando la creación de ocasiones en sus compañeros más jóvenes.