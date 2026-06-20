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DENIZ UNDAV GERMANY Getty Images

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Undav ingresó y dio la vuelta al partido ante Costa de Marfil: 2-1 para Alemania; el gol de Kessie no bastó

Alemania vs Ivory Coast
World Cup
Alemania
Ivory Coast

Sigue en directo el Alemania-Costa de Marfil, partido del grupo E del Mundial.

Alemania nunca se rinde. Al descanso, Costa de Marfil ganaba 1-0 con gol de Kessie (30'). La selección de Julian Nagelsmann, que sacó a Musiala y Sané para dar entrada a Undav, aprovechó los errores rivales y le dio la vuelta al marcador en la segunda parte.


El ariete del Stuttgart, autor de 9 tantos en sus últimas 8 internacionalidades, cabeceó un centro de Amiri (68') y, tras el fallo de Adingra, aprovechó un pase de Nmecha, se deshizo de su marcador y batió a Fofana. Luego, tras el error de Adingra al fallar un contragolpe de Pepé ante Neuer, aprovechó un pase en profundidad de Nmecha en el 94’, controló y batió a Fofana por el primer palo.


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  • EL MARCADOR

    ALEMANIA - COSTA DE MARFIL 2-1

    Goles: 30' Kessie (C), 68' y 94' Undav (G)


    ALEMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Rüdiger, 46'), Brown; Pavlovic (Amiri, 60'), Nmecha; Sané (Leweling, 60'), Musiala (Undav, 60'), Wirtz; Havertz (Goretzka, 85'). Seleccionador: Nagelsmann.

    COSTA DE MARFIL (4-3-3): Y. Fofana; Singo (82' Doué), Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Inao, Sangaré (75' S. Fofana); Diallo (75' Adingra), Bonny (75' Guessand), Diomande (85' Pepé). Seleccionador: Faé.


    Árbitro: Benítez

    Amonestados: –

    Expulsados: –

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  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    94' ALEMANIA DA LA VUELTA AL MARCADOR: pase en profundidad perfecto de Nmecha a Undav, que se gira y remata con la izquierda tras un despiste de Konan. 2-1 para los alemanes.


    91' Alemania vuelve a acercarse: contraataque por izquierda, pase de Brown a Amiri y remate directo a las manos de Fofana.


    89' Respuesta alemana: pase en profundidad de Wirtz a Brown, whose disparo diagonal lo detiene Fofana.


    88' ADINGRA PERDONA: contra de Pepé, que supera a Tah y asiste a Adingra solo en el área; el delantero tarda en rematar y Neuer lo neutraliza.


    80' SINGO SE LESIONA: El exjugador del Torino abandona entre lágrimas por un problema muscular; entra Doué.


    68' GOL DE ALEMANIA: centro de Amiri desde la derecha, Undav gana en el área y bate a Fofana de cabeza.


    63' HAVERTZ Falla el empate: córner desde la izquierda, Fofana falla en la salida y el delantero del Arsenal cabecea alto.


    51' PRIMERA OCASIÓN DE LA SEGUNDA PARTE: Contraataque marfileño; Diallo recibe en la derecha del área y cede atrás a Inao, cuyo disparo se va ligeramente por encima del larguero.



    PRIMERA PARTE


    41' Ocasió de Wirtz: contraataque por la izquierda de Musiala, el balón llega a Wirtz, que intenta rematar con la derecha, pero, debido a un desvío, no encuentra la portería.


    30' COSTA DE MARFIL SE ADELANTA: Diomande gana el duelo, centra y, tras el rechace de Brown, Kessie marca a puerta vacía.


    22' ANULADA LA VENTAJA ALEMANA: en el córner posterior, Pavlovic se adelanta al portero marfileño con el brazo extendido; Benítez anula el 1-0.


    21' NMEKA asusta a Fofana: potente disparo del centrocampista del Borussia Dortmund que, tras un ligero desvío, se va por encima del larguero.


    18' MUSIALA ROZA EL 1-0: Combinación precisa con Pavlovic y remate al segundo palo que se marcha fuera por centímetros.


    10' ALEMANIA ESTÁ A PUNTO DE MARCAR: Kimmich centra tras una buena jugada y, ante el cabezazo de Havertz, Fofana salva a Costa de Marfil.

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