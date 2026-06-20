94' ALEMANIA DA LA VUELTA AL MARCADOR: pase en profundidad perfecto de Nmecha a Undav, que se gira y remata con la izquierda tras un despiste de Konan. 2-1 para los alemanes.





91' Alemania vuelve a acercarse: contraataque por izquierda, pase de Brown a Amiri y remate directo a las manos de Fofana.





89' Respuesta alemana: pase en profundidad de Wirtz a Brown, whose disparo diagonal lo detiene Fofana.





88' ADINGRA PERDONA: contra de Pepé, que supera a Tah y asiste a Adingra solo en el área; el delantero tarda en rematar y Neuer lo neutraliza.





80' SINGO SE LESIONA: El exjugador del Torino abandona entre lágrimas por un problema muscular; entra Doué.





68' GOL DE ALEMANIA: centro de Amiri desde la derecha, Undav gana en el área y bate a Fofana de cabeza.





63' HAVERTZ Falla el empate: córner desde la izquierda, Fofana falla en la salida y el delantero del Arsenal cabecea alto.





51' PRIMERA OCASIÓN DE LA SEGUNDA PARTE: Contraataque marfileño; Diallo recibe en la derecha del área y cede atrás a Inao, cuyo disparo se va ligeramente por encima del larguero.









PRIMERA PARTE





41' Ocasió de Wirtz: contraataque por la izquierda de Musiala, el balón llega a Wirtz, que intenta rematar con la derecha, pero, debido a un desvío, no encuentra la portería.





30' COSTA DE MARFIL SE ADELANTA: Diomande gana el duelo, centra y, tras el rechace de Brown, Kessie marca a puerta vacía.





22' ANULADA LA VENTAJA ALEMANA: en el córner posterior, Pavlovic se adelanta al portero marfileño con el brazo extendido; Benítez anula el 1-0.





21' NMEKA asusta a Fofana: potente disparo del centrocampista del Borussia Dortmund que, tras un ligero desvío, se va por encima del larguero.





18' MUSIALA ROZA EL 1-0: Combinación precisa con Pavlovic y remate al segundo palo que se marcha fuera por centímetros.





10' ALEMANIA ESTÁ A PUNTO DE MARCAR: Kimmich centra tras una buena jugada y, ante el cabezazo de Havertz, Fofana salva a Costa de Marfil.