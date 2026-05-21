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Unai Emery se une a José Mourinho y Carlo Ancelotti en el exclusivo club de entrenadores de élite tras ganar la Europa League con el Aston Villa
Emery alcanza otro hito europeo
El técnico español reforzó su fama de especialista en copas europeas al ganar su quinto título de la Europa League con el Aston Villa. Según Opta, ya iguala a Giovanni Trapattoni, Mourinho y Ancelotti como entrenador con más victorias en finales de las principales competiciones europeas.
Además, se convirtió en el segundo técnico, tras Ancelotti, en ganar cinco veces una competición europea. Después de sus tres títulos con el Sevilla y el del Villarreal, llevó la gloria al Villa y acabó con su sequía de títulos.
En la final de Estambul, el Villa dominó de principio a fin. Youri Tielemans abrió el marcador con una volea, Emiliano Buendía aumentó la ventaja en el descuento del primer tiempo y Morgan Rogers sentenció con el tercero antes del minuto 60, rubricando un 3-0 contundente.
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«Estoy muy agradecido por la Europa League»
Tras el partido, Emery destacó su vínculo con las competiciones europeas y elogió la actitud de su equipo durante la campaña.
«Siempre estoy muy agradecido por Europa, por todas las competiciones, la Liga de Conferencias, la Liga de Campeones, la Europa League, pero especialmente la Europa League», declaró Emery a los periodistas. «Luchamos con fuerza en esta competición e intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. Este año jugamos con mucha seriedad».
Elogios de las estrellas del Villa
El capitán del Villa, John McGinn, atribuyó al entrenador el espectacular ascenso del club desde su llegada en 2022.
«Con este entrenador al mando, todo es posible», admitió McGinn. «Esta noche ha sido la culminación de todo lo que hemos construido, el hecho de estar unidos, y el orgullo que sentí con el 3-0 a falta de 10 minutos, pensando que éramos campeones de Europa, fue algo que ni siquiera puedo describir. Es el momento y la noche de mayor orgullo de mi carrera hasta ahora».
El delantero Ollie Watkins añadió que la calma de Emery antes de la final serenó al grupo.
«En la liga a veces se muestra ansioso, pero hoy estaba muy tranquilo y eso nos transmitió calma», añadió Watkins.
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Al Villa le espera el reto de la Liga de Campeones
El Villa llega a la próxima Liga de Campeones con el impulso del título de la Europa League y mayores expectativas. El equipo de Emery ya mostró que puede competir al máximo nivel en Europa. Ahora debe mantener ese nivel en la liga nacional mientras afronta otra gran competición continental.