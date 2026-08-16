¡Unai Emery se entromete en el movimiento del PSG! El Aston Villa acuerda un traspaso de 30 millones de libras por Zion Suzuki mientras se acerca la salida de Emiliano Martinez

El Aston Villa ha lanzado una gran declaración de intenciones al cerrar un acuerdo de cinco años por el guardameta del Parma Suzuki, según The Athletic. El Villa se ha movido con rapidez para asegurarse la firma del jugador de 23 años tras un verano de intensas especulaciones que le vinculaban con algunos de los clubes más grandes de Europa. Según las informaciones, el Villa ha aprovechado la ruptura de las negociaciones entre el jugador y el gigante francés Paris Saint-Germain para hacerse con el internacional japonés, muy cotizado.

El paquete financiero de la operación es importante, reflejo del creciente estatus de Suzuki en el fútbol mundial. Se entiende que el Villa pagará 30 millones de euros iniciales (25,6 millones de libras) más variables futuras que podrían elevar la cifra total hasta los 35 millones de euros (30 millones de libras).



