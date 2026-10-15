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Unai Emery reta al Aston Villa a convertirse en «protagonista» de la Champions League tras golear 6-0 al Fenerbahce y celebra «un paso muy grande hacia adelante»
Un técnico español se marca objetivos ambiciosos
Emery ha retado al Villa a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la Champions League de esta temporada tras llevar al club a la mayor victoria europea de su historia. Los dobletes de Nicolas Jackson y Ross Barkley, junto con los goles de Johan Manzambi y Tammy Abraham, sellaron una contundente goleada por 6-0 al Fenerbahce ante la presencia del príncipe de Gales en Villa Park. La esperada primera victoria en casa de la temporada también arruinó el regreso al fútbol inglés del exdelantero del Manchester United Mason Greenwood, en su primera aparición en el país desde enero de 2022.
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El entrenador exige un mayor control táctico
Pese a llegar al descanso con una cómoda ventaja de 3-0 gracias a un gol de Manzambi, que celebraba su cumpleaños, y a un doblete de Jackson, muy acertado de cara a puerta, el Villa tuvo suerte por momentos: Zion Suzuki detuvo un remate de Vedat Muriqi y Oguz Aydin estrelló un disparo en el larguero.
Al valorar la irregular actuación de su equipo tras un turbulento inicio de campaña, Emery declaró: «Estamos encantados con la primera victoria en casa. Pero no me gustó demasiado cómo jugamos en la primera parte. No marcaron, pero Zion [Suzuki] estuvo fantástico y ellos estrellaron un balón en el larguero.
»Queríamos controlar mejor el partido. En la segunda parte teníamos previsto corregir lo que no habíamos hecho bien en la primera, y creo que lo conseguimos. Después intentamos frenarles y marcamos tres goles más. No creo que merecieran perder 6-0, pero para nosotros es importante conseguir la primera victoria en casa. También lo es cómo pudimos gestionar a los distintos jugadores y los progresos que hicimos».
Al analizar cómo se están compenetrando los fichajes de verano y explicar su objetivo de lograr la clasificación directa, Emery añadió: «Debemos aprovechar los distintos recursos que tenemos. A veces podemos marcar a balón parado; otras, en una transición tras una presión alta. Y otras veces marcaremos en transición. Creo que hoy marcamos goles de distintas maneras y eso me da confianza.
»Ya tenía confianza antes de hoy, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Nuestra estructura es sólida, pero necesitamos más tiempo. Estamos mejorando poco a poco, encontrando progresivamente el equilibrio que necesitamos, y hoy dimos un paso muy importante. Esos tres puntos en la clasificación son importantes para nosotros y somos ambiciosos. Queremos ser protagonistas en la Champions League».
Las estrellas del ataque disfrutan de una noche memorable
Jackson quería lanzar el penalti en el minuto 68 para completar su triplete después de que Ismail Yuksek derribara a Manzambi, pero Emery dejó claro que Barkley era quien estaba designado para lanzarlo. El centrocampista lo transformó con calma y, cuatro minutos después, marcó su segundo gol con un disparo que se desvió antes de superar al guardameta Ederson.
Jackson restó importancia a la posibilidad de quedarse sin triplete y elogió a sus compañeros de ataque en declaraciones a TNT Sports: «Lo más importante es que ganamos. Espero conseguir el triplete la próxima vez.
«Él [Manzambi] es un gran jugador. Estoy muy contento de que juguemos juntos. Espero que marquemos muchos más goles juntos.
«Él [Ibrahim Mbaye] es un jugador increíble. Estamos juntos en la selección de [Senegal]. Espero que tenga más minutos. Es muy rápido. Es bueno tenerlo».
Manzambi celebró un hito soñado el día de su 21 cumpleaños, ante su familia: «Hoy ha sido un día muy bueno. Hemos marcado seis goles y no hemos encajado ninguno. Eso está muy bien. Para los aficionados es increíble. Estoy muy contento. Mi primer partido en la Champions League y mi primer gol, el día de mi cumpleaños. Mi familia está aquí. Eso es muy bonito para mí. Un equipo increíble. Unos aficionados increíbles. Estoy muy contento de jugar aquí».
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Un calendario favorable refuerza las esperanzas de clasificación
El pleno de puntos en sus dos primeros partidos sitúa cómodamente al Villa en la zona alta de la clasificación de la Champions League. El equipo de Emery está bien situado para prolongar su pleno de victorias en Europa cuando reciba la próxima semana al equipo noruego Viking, mientras que el club de las Midlands espera que esta contundente actuación en casa revitalice su rendimiento en la competición nacional y propicie una escalada constante en la clasificación a lo largo de la temporada 2026-27.
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