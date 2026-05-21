Unai Emery no dejó de insistir a Morgan Rogers, y la estrella del Aston Villa cumplió sus deseos en la final de la Europa League

Tras ganar en Estambul, Rogers habló de las exigencias tácticas de su entrenador. El delantero de 23 años fue un peligro constante en la final: marcó un gol y dio una asistencia, justificando su lugar en el once. Atribuyó su acierto en el área a la guía constante de Emery.

«El entrenador no ha dejado de insistirme en que marque goles más fáciles y en que me meta en el área. Estoy contento de haber llegado y tocarla con la punta del pie para marcar. Así que sí, contento», declaró Rogers a TNT Sports. Su tanto en la segunda parte coronó meses de trabajo en su posicionamiento y ayudó al Villa a sellar una goleada por 3-0 ante el equipo de la Bundesliga. Rogers añadió: «Al final, todo valió la pena. Intento darlo todo y ofrecer lo mejor que tengo».







