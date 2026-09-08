Unai Emery lamenta el golpe que supone la lesión de Leon Goretzka, pero espera que el duelo de la Liga de Campeones pueda relanzar la temporada del Aston Villa

Emery ha admitido que la ausencia continuada de Goretzka está resultando un obstáculo importante para su plantilla. El internacional alemán, que llegó a Villa Park como agente libre tras una etapa repleta de títulos en el Bayern de Múnich, estaba llamado a aportar veteranía a un centro del campo que ha sufrido una renovación considerable este verano. Sin embargo, una reacción al aumento de la intensidad en los entrenamientos ha obligado al jugador de 31 años a retrasar su debut con el club, dejando al cuerpo técnico en busca de soluciones alternativas en medio de una complicada racha de resultados en el ámbito nacional.

Emery habló ante los medios antes de los compromisos continentales del club y reconoció la dificultad de perder a un jugador de ese calibre antes incluso de que haya jugado un solo partido con el equipo. El técnico español declaró: "El problema de Goretzka es un poco frustrante, pero tenemos jugadores que pueden sustituirle. Cuando vuelva, esperemos que pueda tener continuidad en los entrenamientos y en los partidos y podamos añadir su experiencia. Es un jugador que nos ayudará en diferentes competiciones por el nivel que tiene".