El internacional argentino sufre una recaída en su problema de pantorrilla durante el calentamiento en Nottingham. A 20 minutos del inicio, Martínez informó al cuerpo técnico de que no podía jugar, tercera vez que se retira en la fase final de preparación esta temporada.

Tras el 1-1 ante el Forest, Emery confirmó que el portero se retiró por dolor en la pantorrilla. «Durante el calentamiento nos dijo que no se sentía cómodo», explicó el técnico. «Tiene dolor, pero la forma en que Marco respondió fue fantástica».