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Unai Emery informó sobre la lesión de Emi Martínez tras su retirada del partido contra el Nottingham Forest durante el calentamiento
Martínez sufre un contratiempo en la pantorrilla
El internacional argentino sufre una recaída en su problema de pantorrilla durante el calentamiento en Nottingham. A 20 minutos del inicio, Martínez informó al cuerpo técnico de que no podía jugar, tercera vez que se retira en la fase final de preparación esta temporada.
Tras el 1-1 ante el Forest, Emery confirmó que el portero se retiró por dolor en la pantorrilla. «Durante el calentamiento nos dijo que no se sentía cómodo», explicó el técnico. «Tiene dolor, pero la forma en que Marco respondió fue fantástica».
- AFP
Emery elogia al adjunto Bizot
Aunque la baja de Martínez afectó al equipo, que lucha por la Liga de Campeones, su suplente de 35 años, Bizot, recibió elogios por su actuación profesional.
El veterano guardameta, fichado del Brest el pasado verano, fue clave para que los visitantes sumaran un punto al detener ocasiones de Neco Williams y Morgan Gibbs-White.
Emery lo elogió por cómo gestionó la presión al final y declaró: «Marco es fantástico. Martínez no estaba en condiciones, así que entró Bizot y mirad cómo ha jugado hoy».
Un tema recurrente
La baja de Martínez se suma a una lista cada vez mayor de problemas de disponibilidad esta temporada. El portero ya se perdió los partidos ante Feyenoord y Brighton por molestias en el calentamiento y fue reemplazado en el descanso contra Crystal Palace en enero.
A pesar de estos constantes cambios de última hora, Emery se centra en la adaptación de la plantilla y no en la forma física de su portero estrella. Al ser preguntado si aún podía confiar en el guardameta de 31 años pese a sus persistentes problemas de pantorrilla, el técnico español respondió con pragmatismo: «Mi única decisión, o mi único enfoque ante todo lo que ha pasado, es intentar dar una buena respuesta».
- AFP
La racha de Villa en la Liga de Campeones continúa
A pesar de los problemas en la portería, el Aston Villa sumó un punto en el City Ground y mantiene su lucha por el cuarto puesto.
Se desconoce si Martínez jugará los próximos partidos, pero la actuación de Bizot ha tranquilizado a la afición. El cuerpo médico vigilará la evolución de la lesión en la pantorrilla del argentino para evitar recaídas, en plena lucha por la Liga de Campeones.