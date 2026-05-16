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Unai Emery califica a Pep Guardiola de «el mayor genio» y elogia a Mikel Arteta, y afirma que «aprende» de ambos técnicos
La genialidad de Pep Guardiola
A pesar de su creciente fama como uno de los técnicos más meticulosos del fútbol mundial, Emery sigue siendo un humilde estudioso del deporte. Tras llevar al Aston Villa a puestos de Liga de Campeones —logrados con una victoria 4-2 sobre el Liverpool— y a una final europea, el exentrenador del Arsenal reflexionó sobre sus colegas que marcan el listón más alto en los banquillos.
Al referirse a la actual generación de entrenadores de élite, destacó al técnico del Manchester City con los mayores elogios. «Pep ya es una leyenda y, para mí, el mayor genio del entrenamiento; todo lo que ha demostrado a lo largo de su carrera lo confirma», declaró Emery a Marca. «El nivel es increíblemente alto. El de Luis Enrique también, sobre todo por la dificultad de dirigir al París Saint-Germain; está haciendo un trabajo extraordinario».
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Aprender de los mejores de la Premier League
La rivalidad en la cima de la Premier League obliga a todos los entrenadores a adaptarse o quedarse atrás. Para Emery, que dirige al Aston Villa desde 2022, ver la evolución táctica de Arteta en el Arsenal le ha brindado valiosos conocimientos. Destacó el rápido ascenso del técnico de los Gunners como una figura clave en el panorama actual del entrenamiento, ya que su equipo lidera la Premier League a falta de solo dos jornadas, acercándose a su primer título de liga desde 2004.
Emery admite que observa a sus rivales para mejorar sus métodos en Villa Park: «Luego está la irrupción de Arteta en los últimos años, tanto en competitividad como en conocimientos. Aprendo mucho de los tres. También valoro las temporadas excepcionales de Iraola y la final de la Conference League que disputará Iñigo Pérez con el Rayo: su experiencia y espíritu competitivo son evidentes», añadió.
Una relación especial con Europa
El nombre de Emery es sinónimo de éxito continental, sobre todo en la Europa League, donde ha ganado el título cuatro veces. Ahora, mientras prepara al Aston Villa para la final contra el Friburgo, recuerda cómo sus etapas con Valencia, Sevilla, Arsenal y Villarreal han moldeado su estilo como entrenador.
«Europa significa mucho para mí. Primero, por gratitud hacia el fútbol europeo y, sobre todo, hacia los clubes en los que he competido», explicó Emery. «Con el Valencia debuté en la Copa de la UEFA y llegamos a dos cuartos de final y una semifinal. En el Sevilla comprendí lo que la Europa League representaba para el club y la afición; me inculcaron ese espíritu competitivo y la ganamos tres veces».
- AFP
Recuperar el prestigio del Aston Villa
La trayectoria de Emery con el Villa ha sido meteórica: de la Conference League a la Champions, donde alcanzaron los cuartos contra el PSG, y ahora la final de la Europa League. Su meta no es solo ganar títulos, sino devolver al histórico club de Birmingham al lugar que le corresponde entre los grandes de Europa.
«Es un paso más en nuestro crecimiento. Pasamos de la Conference a la Champions, donde llegamos a cuartos contra el PSG, y ahora estamos en la final de la Europa League», dijo Emery. «Es fruto de nuestro recorrido. Para el Aston Villa significa mucho. Es prestigio, reposicionar al club en Europa y recordar que ya ganamos una Copa de Europa hace décadas».