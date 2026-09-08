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Unai Emery apunta a la gloria en la Champions League mientras el técnico del Aston Villa expone su ambicioso sueño europeo pese a la renovación de la plantilla este verano
El Aston Villa inicia su aventura europea
El Aston Villa comenzará su campaña en la fase de liga de la Champions League viajando para enfrentarse al Club Brugge en el Jan Breydel Stadium el martes por la noche. El partido supondrá la tercera visita del Aston Villa a Sint-Andries desde noviembre de 2024, después de haber sufrido una derrota por 1-0 antes de responder con una victoria por 3-1 en una eliminatoria en marzo. El equipo de Emery está decidido a afinar su pegada tras no haber marcado en sus tres primeros partidos de la Premier League esta temporada.
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Emery revela su ambición continental
Emery insistió en que una importante reestructuración de la plantilla este verano, marcada por la salida de estrellas consolidadas y la llegada de jóvenes talentos, no ha hecho nada por rebajar su gran ambición de guiar al club de Birmingham hacia la supremacía europea.
En declaraciones a TNT Sports, el técnico español afirmó: "Mi sueño es... por supuesto tengo un sueño enorme... ganar la Champions League como entrenador, como técnico. Pero aquí, junto al Aston Villa, soñé cuando llegué con estar en Europa, con la regularidad, con estar en Europa y, por supuesto, la Champions League es la mejor competición del mundo en el fútbol; después, competir por títulos y seguir teniendo aquí el mismo sueño que tengo".
El seleccionador español pide paciencia
La talla del Villa en el continente ha crecido de forma significativa con Emery, pasando de las semifinales de la Conference League a los cuartos de final de la Champions League antes de ganar la Europa League la temporada pasada.
A pesar de tener cinco medallas de campeón de la segunda competición europea, el técnico reconoció que su remodelada plantilla debe adaptarse rápido, y añadió: "Por supuesto, a veces debemos tener paciencia y necesitamos tiempo para el proceso, pero el fútbol no espera. Mañana debemos intentar competir lo mejor posible para enfrentarnos al Brujas y afrontar la Champions League al nivel que necesitamos".
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La profundidad de las pruebas físicas de la plantilla
El Villa debe gestionar las preocupaciones físicas tras la ausencia del centrocampista Leon Goretzka por un problema de rodilla, mientras que el joven delantero Johan Manzambi se ha quedado en Inglaterra para continuar con su recuperación. Por el contrario, Joao Gomes está disponible en Bélgica, ya que su sanción de tres partidos en competiciones nacionales no se aplica a los encuentros europeos. Lograr una victoria a domicilio en la noche inaugural daría un impulso esencial antes de que el equipo de Emery centre su atención en recibir al Nottingham Forest este fin de semana.
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