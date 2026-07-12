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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Una victoria sucia y una vergüenza para Tuchel... Caos y tensión en la guarida de los Tres Leones

Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
World Cup
J. Bellingham
T. Tuchel
Noruega
Inglaterra

Ni Harry Kane, ni Marcus Rashford, ni Anthony Gordon: tras la clasificación de Inglaterra para las semifinales del Mundial, todos los focos se centraron en Jude Bellingham. 

La estrella del Real Madrid recuperó su mejor nivel y ya suma seis goles tras un doblete ante Noruega que permitió a los «Tres Leones» remontar y avanzar a semifinales.

Empató tras recibir de Gordon, entró al área y remató raso; luego marcó el 2-1 aprovechando un error del portero Orian Niland.

Según el diario «Sport», su actuación fue tan brillante que incluso criticó a su entrenador, Thomas Tuchel, por sus comentarios sobre el equipo y le pidió que fomentara un ambiente positivo.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tensión en la selección de Inglaterra

    Tuchel criticó la actuación de Inglaterra ante Noruega, lo que generó tensión en el vestuario pese a la clasificación a semifinales.

    En la zona mixta, Jude Bellingham respondió a las críticas de su entrenador: «Quizá no sepa lo que es jugar en estas circunstancias contra Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth... No es un rival fácil».

    Y añadió, mirando ya a la semifinal contra Argentina: «Queremos mantener un ambiente positivo y debemos seguir así».

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A veces hay que ganar por las malas

    Bellingham ya parecía molesto con Tuchel antes de que le preguntaran por el estilo de juego. Primero le preguntaron por las declaraciones de su entrenador, quien afirmó que Inglaterra había tenido suerte en el partido; respondió lacónicamente: «Sin comentarios».

    Bellingham añadió: «No siempre vamos a ganar arrollando o con mil pases; a veces hay que ganar de forma sucia, y eso hicimos».

    Cerró con una frase que evidencia que su relación con el técnico alemán no pasa por su mejor momento.

    Antes del Mundial, Tuchel no lo veía como titular y le advirtió que competiría con Morgan Rogers; incluso sugirió que podría dejarlo en el banquillo si no demostraba su nivel.

    Sin embargo, Jude regresó con fuerza al torneo, recuperó su nivel y se convirtió en el primer capitán de Inglaterra tras una temporada complicada con el Real Madrid.

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