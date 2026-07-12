Una victoria sucia y una vergüenza para Tuchel... Caos y tensión en la guarida de los Tres Leones

Ni Harry Kane, ni Marcus Rashford, ni Anthony Gordon: tras la clasificación de Inglaterra para las semifinales del Mundial, todos los focos se centraron en Jude Bellingham.

La estrella del Real Madrid recuperó su mejor nivel y ya suma seis goles tras un doblete ante Noruega que permitió a los «Tres Leones» remontar y avanzar a semifinales.

Empató tras recibir de Gordon, entró al área y remató raso; luego marcó el 2-1 aprovechando un error del portero Orian Niland.

Según el diario «Sport», su actuación fue tan brillante que incluso criticó a su entrenador, Thomas Tuchel, por sus comentarios sobre el equipo y le pidió que fomentara un ambiente positivo.