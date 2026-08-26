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Una vez rompió los corazones de Países Bajos, ¡ahora es su seleccionador! La historia de la secreta historia de amor de toda la vida de Xavi con las leyendas del fútbol neerlandés
Presentación oficial en Zeist
Xavi Hernández ha sido presentado oficialmente como nuevo seleccionador de la selección de los Países Bajos en el Campus de la KNVB en Zeist. Tras un anuncio oficial de la KNVB el 12 de agosto de 2026, el técnico español firmó un contrato de cuatro años para hacerse cargo de la Oranje. Su nombramiento marca un hito histórico, ya que sucede a Ronald Koeman y se convierte en el primer seleccionador no neerlandés del combinado nacional desde Ernst Happel en 1978.
- BSR Agency
Un legado construido con compañeros neerlandeses de equipo
A lo largo de su ilustre carrera como jugador en el Barcelona, Xavi compartió el campo con una amplia lista de icónicos compañeros neerlandeses. Phillip Cocu destaca como el jugador neerlandés con el que más veces coincidió, con 204 partidos, seguido de cerca por el exseleccionador de Indonesia Patrick Kluivert, con 174 encuentros a lo largo de seis temporadas. Junto a Cocu y Kluivert, el centrocampista conquistó el título de La Liga 1998-99 junto a varios otros compatriotas neerlandeses que más tarde se convirtieron en leyendas de Países Bajos, entre ellos Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer, el actual seleccionador sub-21 de Países Bajos Michael Reiziger, Boudewijn Zenden, Marc Overmars, Edgar Davids, Ibrahim Afellay, Ronald de Boer, Winston Bogarde y Mark van Bommel.
- ZUMA Press Wire
Mentores, entrenadores y antiguos rivales
La formación táctica de Xavi estuvo muy marcada por entrenadores neerlandeses: Louis van Gaal le ascendió al primer equipo en 1998 y Frank Rijkaard le nombró vicecapitán más tarde, mientras guiaba al Barcelona a la gloria en LaLiga y en la Liga de Campeones. Como entrenador del Barcelona, dirigió a Frenkie de Jong, Luuk de Jong y Memphis Depay, y ganó el título de LaLiga 2022-23 con Frenkie. En su nuevo banquillo de la selección, Xavi contará con la ayuda del exdelantero del Real Madrid Ruud van Nistelrooy, su feroz rival en los Clásicos, al que, como es sabido, nunca derrotó durante sus años como jugador en activo.
- AFP
Un pasado doloroso y un nuevo capítulo
A pesar de incorporarse ahora a la familia de los Países Bajos, Xavi rompió en su día los corazones neerlandeses en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica. Formó parte de la selección española que truncó el sueño neerlandés para levantar su primer trofeo mundialista, superando por el camino a sus excompañeros en el Barcelona Giovanni van Bronckhorst y Mark van Bommel, actualmente seleccionador de Bélgica. De forma intrigante, Nigel de Jong, que disputó aquella misma final, es ahora el director técnico de la KNVB y ayudó a dar la bienvenida a Xavi a Zeist 16 años después.
Tal era la enorme dimensión global del español en el mejor momento de su carrera como jugador que algunos padres incluso pusieron su nombre a sus hijos, entre ellos el centrocampista del Tottenham Hotspur Xavi Simons, nacido en 2003, que ahora tiene una oportunidad de oro para brillar en la selección a las órdenes de su ilustre tocayo. Con su contrato de cuatro años ya en vigor oficialmente, al técnico le espera ahora una tarea enorme: mezclar su filosofía futbolística con la cultura neerlandesa y devolver la gloria internacional.
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