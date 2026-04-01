Una vergüenza para el fútbol... Las críticas se ciernen sobre Donnarumma tras el fracaso de Italia

Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y de la selección italiana, ha sido objeto de numerosas críticas tras su actuación durante la tanda de penaltis contra Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca para el Mundial de 2026.
La selección italiana volvió a fracasar en su intento de romper la maldición de la clasificación para el Mundial, tras caer en casa de Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis (4-1), tras empatar (1-1) en el partido disputado ayer martes por la noche, en la final de la repesca para el Mundial de 2026.
Con ello, la selección italiana no logra clasificarse para las tres últimas ediciones del Mundial, tras las de 2018 y 2022, por lo que la Azzurri deberá esperar otros cuatro años para volver al Mundial, mientras que la selección de Bosnia y Herzegovina se clasifica por segunda vez en su historia.