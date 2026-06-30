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«¡Una vergüenza!» - Jürgen Klinsmann se muestra indignado por el «desastre» de Alemania en el Mundial y exige una investigación «de arriba abajo»
Klinsmann arremete contra Alemania tras su sorprendente eliminación
Klinsmann criticó con dureza a Alemania tras su eliminación del Mundial a manos de Paraguay en los penaltis. En declaraciones a ESPN, el campeón del mundo en 1990 calificó la derrota de «vergüenza» y alertó de que el fútbol alemán vive una grave crisis. A su juicio, el resultado evidencia problemas profundos en la selección y la DFB, y advirtió de que se necesitan cambios importantes para que Alemania se recupere de otro torneo decepcionante.
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Klinsmann pide responsabilidad en toda la DFB
Tras la eliminación de Alemania, Klinsmann afirmó que la culpa no es de uno solo. Todos los implicados —cuerpo técnico, jugadores y la DFB— deben asumir su parte.
«La forma en que hemos quedado eliminados esta noche es devastadora, una vergüenza, algo que nadie esperaba», afirmó. «La responsabilidad recae en todos: desde el cuerpo técnico hasta la federación, pasando por cada uno de los jugadores convocados para esta plantilla de 26 hombres. Todos han contribuido a este desastre.
«Todo, de arriba abajo, debe ser cuestionado y debatido. Por supuesto, habrá consecuencias, sean cuales sean».
Aunque Klinsmann exigió cambios, el director deportivo Rudi Voller respaldó al seleccionador Julian Nagelsmann: «No soy solo la DFB. Todos saben lo que pienso de Julian. Sigue siendo un entrenador de primer nivel y creo que es la persona adecuada para continuar. Es un luchador. Por ahora no puedo ni quiero decir más. Nos reuniremos de nuevo en uno o dos días y entonces ya veremos. Para mí, es la persona adecuada en el lugar adecuado».
Los resultados de Alemania generan una mayor preocupación.
Klinsmann cuestionó la preparación de Alemania para la eliminatoria, argumentando que al equipo le faltó la intensidad necesaria para competir durante 120 minutos contra Paraguay.
«La forma en que quedamos eliminados es una gran decepción», añadió Klinsmann. «El equipo no estaba preparado para llevar la iniciativa durante 120 minutos. Le faltó energía, no fue lo suficientemente decisivo ni agresivo como para plantar cara a una selección paraguaya muy fuerte».
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Aumenta la presión sobre la DFB
Ahora toda la atención está en la DFB y en la selección alemana. Aún no se sabe si la federación hará cambios en el puesto de seleccionador: Nagelsmann se considera «responsable» de la eliminación de Alemania del Mundial, pero dice que seguirá si la federación mantiene su confianza.