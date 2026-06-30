«¡Una vergüenza!» - Jürgen Klinsmann se muestra indignado por el «desastre» de Alemania en el Mundial y exige una investigación «de arriba abajo»

Tras la eliminación de Alemania, Klinsmann afirmó que la culpa no es de uno solo. Todos los implicados —cuerpo técnico, jugadores y la DFB— deben asumir su parte.

«La forma en que hemos quedado eliminados esta noche es devastadora, una vergüenza, algo que nadie esperaba», afirmó. «La responsabilidad recae en todos: desde el cuerpo técnico hasta la federación, pasando por cada uno de los jugadores convocados para esta plantilla de 26 hombres. Todos han contribuido a este desastre.

«Todo, de arriba abajo, debe ser cuestionado y debatido. Por supuesto, habrá consecuencias, sean cuales sean».

Aunque Klinsmann exigió cambios, el director deportivo Rudi Voller respaldó al seleccionador Julian Nagelsmann: «No soy solo la DFB. Todos saben lo que pienso de Julian. Sigue siendo un entrenador de primer nivel y creo que es la persona adecuada para continuar. Es un luchador. Por ahora no puedo ni quiero decir más. Nos reuniremos de nuevo en uno o dos días y entonces ya veremos. Para mí, es la persona adecuada en el lugar adecuado».