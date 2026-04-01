«Otra vez eliminados, otra vez sin Mundial para Italia: es una vergüenza inaceptable. El fútbol italiano debe renacer, y eso debe empezar con la dimisión de Gabriele Gravina», declaró la Lega, el segundo partido más importante del Gobierno italiano, en un comunicado de prensa.
Traducido por
«Una vergüenza inaceptable»: tras el desastre de Italia en el Mundial, los políticos piden la dimisión del presidente de la federación
Sin embargo, Gravina no quiere ni oír hablar de dimitir. «Hemos convocado al comité ejecutivo de la Federación de Fútbol para la semana que viene. Entiendo la petición de dimisiones inmediatas, pero, según los estatutos, esas decisiones corresponden a la junta directiva de la Federación», declaró Gravina, presidente de la Federación italiana desde 2018, según recogen los medios italianos. Además, ha pedido al entrenador Gennaro Gattuso que «siga en su puesto», afirmó el presidente de la FIGC.
- AFP
El futuro del director deportivo Gianluigi Buffon también es incierto
«La responsabilidad objetiva de esta situación», prosiguió Gravina, «recae en la Federación Italiana de Fútbol, recae en mí». Gravina ve una «gran crisis; el fútbol italiano debe renovarse». Sin embargo, no se trata solo de la federación, subrayó tras la tercera eliminación consecutiva en la fase de octavos de la Copa del Mundo: «Están las ligas, están los clubes. Por eso es necesario reflexionar de forma más amplia sobre lo que hay que cambiar».
El futuro del director deportivo Gianluigi Buffon también es incierto tras la derrota por 1-4 en la tanda de penaltis contra Bosnia-Herzegovina el martes por la noche. «Tenemos que tomarnos un respiro tras esta derrota. La temporada termina en junio. Durante los próximos tres meses seguiré a disposición de la federación, que me ha demostrado su confianza», afirmó Buffon. «Nuestro objetivo era clasificarnos para el Mundial. Este fracaso duele, y existe el peligro», añadió, «de que, debido a la decepción, no se reaccione de forma racional».