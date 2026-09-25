Ante los medios tras el pitido final, el nuevo seleccionador de Uruguay admitió que no esperaba otra cosa que una batalla cuesta arriba ante un entrenador con el que coincidió durante su etapa como jugador en la J.League.

Alabando al bien trabajado equipo de Hajime Moriyasu, Forlan señaló: "Jugamos contra una selección cuyo entrenador conozco bien; me enfrenté a él durante mi etapa en Sanfrecce Hiroshima. Le encantan las combinaciones, organiza muy bien a sus equipos, y se nota de verdad el tiempo que lleva al frente de la selección".

Analizando un duelo muy equilibrado que se arruinó por una desconexión momentánea, añadió: "Fue un partido muy igualado; es una verdadera pena que aprovecharan esas ocasiones en el tiempo añadido para acabar ganando el partido".