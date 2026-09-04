El nombre de Jesus estuvo presente en los informes de los ojeadores del Barcelona desde hace más de una década, concretamente desde su etapa en el Palmeiras antes de su traspaso al Manchester City en 2016, aunque el interés del club por él este verano llegó en un contexto diferente.

A comienzos del verano, el Barcelona elaboró una amplia lista con varios nombres, ante la posibilidad de perder a Lewandowski y a Torres, siendo Álvarez la primera opción, además de la búsqueda de un delantero que pudiera desempeñar un rol distinto dentro del once.

Durante el verano, el Barcelona fichó a Anthony Gordon y a Karim Adeyemi para reforzar las bandas, con la capacidad de ambos de jugar también por dentro cuando fuera necesario, mientras el club estudiaba otras opciones ofensivas, entre ellas Lautaro Martínez y Junior Kroupi.

Sin embargo, la insistencia del Atlético de Madrid en negarse a vender a Álvarez al Barcelona llevó a Deco a activar el plan alternativo, especialmente ante la necesidad de Flick de contar con un nuevo delantero.

El Barcelona también estudió la posibilidad de incorporar a Nicolò Tresoldi, del Club Brujas, pero las elevadas exigencias económicas del club belga, que alcanzaban cerca de 50 millones de euros según los informes de prensa, aceleraron el movimiento hacia Jesus.

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El delantero brasileño declaró: "Todo ocurrió muy rápido. Hace tan solo una semana recibí un mensaje que indicaba que la operación podía llevarse a cabo".

Y añadió: "No me molesta ser la opción alternativa a Álvarez. No tengo ningún problema con eso. Tuve la oportunidad de jugar en el Barcelona, una oportunidad que tuve delante hace 10 años, y ahora la vida me ha brindado esta oportunidad de nuevo".