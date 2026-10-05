Entre los 25 jugadores nominados en la lista final del premio "Golden Boy 2026" hay 8 talentos de la Premier League inglesa, encabezados por la estrella marroquí Ayoub Bouaddi (Manchester City), al que acompañan Estêvão (Chelsea), Junior Kroupi (Bournemouth), Luka Vušković (Brighton), Rayan (Bournemouth), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea) y Charalampos Kostoulas (Brighton).
De LaLiga española hay 6 jugadores: Pau Cubarsí (Barcelona), Yan Diomande (Real Madrid), Marc Bernal (Barcelona), Endrick (Real Madrid), Jon Martín (Real Sociedad) y Xavi Espart (Barcelona).
Luego hay 5 jugadores de la Bundesliga alemana: Lennart Karl (Bayern Múnich), Said El Mala (Colonia), Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund), Finn Jeltsch (Stuttgart) y Jobe Gado (Borussia Dortmund).
La Serie A italiana está representada por 3 jugadores: Kerim Alajbegović (Juventus), Franco Mastantuono (Fiorentina) y Rodrigo Mora (Roma).
La Ligue 1 francesa solo cuenta con un jugador: Warren Zaïre-Emery, estrella del Paris Saint-Germain, mientras que la lista de los 25 se completa con dos jugadores de la liga portuguesa: Victor Froholdt (Oporto) y Gianluca Prestianni (Benfica).
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