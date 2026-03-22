«¡Una tragicomedia!» - José Mourinho se indigna por una sanción «basada en una mentira», mientras el entrenador del Benfica niega haber lanzado el balón hacia el banquillo rival

Mourinho, quien se autodenominó «The Special One» al iniciar su primera etapa como entrenador del Chelsea en 2004, fue destituido en los últimos compases de un emocionante empate a 2-2 en el que el Benfica remontó dos goles en contra para sumar un punto en el minuto 88.

El controvertido técnico de 63 años también se enfrentó al segundo entrenador del Oporto, Lucho González, durante ese partido, lo que derivó en un acalorado enfrentamiento, y Mourinho declaró posteriormente a los periodistas que su rival argentino le había llamado «traidor» «20 o 30 veces».

Mourinho fue sancionado con un partido por su tarjeta roja y con 11 días de suspensión —incluido un partido adicional— por el incidente con González, del que se le acusó de haber sido el iniciador. El exentrenador del Oporto, ganador de la Liga de Campeones, declaró en aquel momento: «En cuanto a la expulsión, dos cosas. El árbitro dice que me expulsó porque lancé un balón hacia el banquillo del FC Oporto, lo cual es completamente falso.

«No sé si fueron tres, cuatro o cinco veces, pero lo he hecho muchas veces en el estadio de la Luz: después de marcar, el balón iba a parar a la grada. Una forma de celebrarlo y de regalar el balón a un aficionado afortunado. Sé que no soy muy bueno técnicamente, pero iba dirigido a la grada».