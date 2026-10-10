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¡Una tarjeta roja y después un beso! Roberto De Zerbi respalda a Rodrigo Bentancur tras el choque de la estrella del Tottenham con Shaw, del Manchester United
De Zerbi defiende la expulsión de Bentancur
De Zerbi ha salido en una apasionada defensa de Bentancur y ha revelado que besó al centrocampista en el vestuario pese a su costosa tarjeta roja durante el empate 1-1 del sábado en Old Trafford ante el Manchester United. El internacional uruguayo fue expulsado en la segunda parte tras un acalorado altercado en la banda con el defensa del United Luke Shaw. El incidente se produjo poco después de que el Tottenham se viera por detrás en el marcador, dejando a los visitantes con una tarea muy complicada mientras buscaban su primera victoria en la Premier League de la nueva temporada.
«Hoy demostramos que somos un equipo por primera vez esta temporada», dijo el italiano a Sky Sports. «Jugamos como un equipo. Sufrimos, dominamos el partido. Pero en cada situación, estuvimos en el partido. El fútbol es así. Creo que este carácter, me gusta la situación con Rodrigo [Bentancur] con la tarjeta roja. Lo necesitamos en este momento, esta situación. No para provocar una tarjeta roja, pero no hemos aceptado la derrota».
Añadió: «No tenemos que aceptar encajar un gol. Tenemos que reaccionar de todas las maneras que podamos. Es una mala manera, no es la manera correcta, pero besé a Bentancur en el vestuario porque necesitamos esta reacción, este tipo de reacción con carácter. El fútbol es carácter».
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De Zerbi respalda al capitán Solanke
Dominic Solanke llevó el brazalete de capitán para el partido, una decisión que De Zerbi explicó como una recompensa por el ritmo de trabajo del delantero durante un periodo estéril para el club. Solanke, que ya ha marcado cuatro goles en la Premier League contra el Manchester United, demostró su valor al marcar el gol del empate en el minuto 92.
Su entrenador deshizo en elogios hacia el exjugador del Bournemouth por su liderazgo y su calidad técnica. "Es un buen jugador para el Tottenham", dijo De Zerbi sobre Solanke. "No hay muchos delanteros mejores que Solanke. Hoy fue capitán porque se lo merecía, especialmente en ese momento porque sufrió porque el Tottenham no marcaba ni ganaba partidos. Es un gran tipo, un gran jugador y estamos con él. Tenemos que creer en nosotros mismos y en esta manera de jugar al fútbol. Si creemos, mejoramos y jugamos como equipo, marcaremos muchos goles y ganaremos muchos partidos. Si no jugamos como equipo, es imposible".
Problemas en la parte baja de la tabla
A pesar de las sensaciones positivas que dejó la remontada final, la realidad del Tottenham sigue siendo muy dura. El club atraviesa actualmente su peor arranque de una temporada de liga en décadas, después de no haber ganado ninguno de sus seis primeros partidos. Es solo la cuarta vez en la historia del club que encadena una racha así, igualando las desastrosas campañas de 1912-13, 1955-56 y 2008-09.
La falta de victorias ha puesto a De Zerbi bajo una enorme presión. El técnico llegó al norte de Londres con la reputación de practicar un fútbol atractivo y ofensivo, pero se ha encontrado con que la zona baja de la Premier League es un entorno difícil para implantar su filosofía. El punto en Old Trafford les acerca ligeramente a la salvación, pero siguen en puestos de descenso durante este periodo de transición.
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Construyendo sobre la remontada en Old Trafford
De Zerbi considera que el empate en Mánchester puede marcar un punto de inflexión en la mentalidad de su plantilla. Subrayó que la actuación en la segunda parte, concretamente la reacción tras quedarse con diez, fue la primera vez que realmente sintió que sus jugadores funcionaban como un bloque unido. El poco convencional estilo de gestión del italiano, evidenciado por su muestra física de afecto hacia un jugador expulsado, tiene como objetivo construir una mentalidad de resistencia frente a la adversidad.
Sostuvo que en sus anteriores actuaciones al equipo le había faltado el «carácter» necesario para ganar al máximo nivel, al margen de cuánta posesión tuviera. Al celebrar la negativa de Bentancur a aceptar la situación del partido, De Zerbi está señalando un giro hacia un enfoque más agresivo y resiliente para lo que queda de temporada.
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