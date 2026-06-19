Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Una solución egipcia que echa por tierra Salem Al-Dosari... ¿Cómo podrá la selección saudí salir airosa de la ofensiva española?

FEATURES
España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
L. Yamal
Salem Mohammed Al-Dossari
G. Donis
Nueva Zelanda vs Egipto
Nueva Zelanda
Egipto
España
Arabia Saudita
EE. UU.
Grecia
Nueva Zelanda
Egipto
Canadá

«Los Verdes» se enfrentan a un duro partido contra el campeón de Europa

El técnico griego Georgios Donis, al frente de Arabia Saudí, afronta un complicado segundo partido del Mundial 2026 contra España.

El partido se jugará el domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos), en la segunda jornada de la fase de grupos.

  • La revolución española

    El partido será difícil para Arabia Saudí, 60.ª del ranking, frente a España, tercera y campeona de la Euro 2024.

    Además, España viene de empatar ante Cabo Verde en su debut mundialista y buscará la victoria que le asegure el pase a la siguiente ronda.

    De la Fuente, seleccionador español, buscará nuevas estrategias tras no poder batir a Vuzinia, portero de Cabo Verde, en el último encuentro, detalle que Donis no puede ignorar.

    • Anuncios

  • Un sufrimiento evidente

    Tras enfrentar a Cabo Verde y antes de los amistosos contra Egipto e Irak, Donis puede estudiar cómo neutralizar el juego de España, un estilo que ha superado a los grandes de Europa pero que se ha estancado ante equipos árabes y africanos.

    España sufre ante rivales que presionan desde atrás, cierran el centro del campo y le roban espacios.

    Sin espacios, “El Matador” recurre a los centros, poco efectivos ante la ausencia de delanteros que los aprovechen.

    El delantero con más opciones para enfrentar a Arabia Saudí, Mikel Oyarzabal, no sobresale en el juego aéreo, sino en la asociación con sus compañeros, algo que quizá no pueda explotar desde el inicio.

  • Repetición del partido de Uruguay

    La selección saudí podría repetir la segunda parte ante Uruguay (1-1) en la primera jornada, pero mejorando su juego.

    Tras adelantarse en la primera parte, cedió la iniciativa a Uruguay, cerró el centro del campo y forzó a su rival a centrar.

    Para España será un desafío, sobre todo por la debilidad de su lateral derecho, Marcos Llorente, en este aspecto y la ausencia de un nueve clásico.

    Así, los centros españoles no serán tan peligrosos, sobre todo porque Donis trabajará para corregir los errores defensivos ante esos balones.

  • El dilema de Yamal... Una solución egipcia

    La principal preocupación del público saudí es Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de España, quien podría volver al once titular en el próximo partido tras ser suplente contra Cabo Verde.

    De la Fuente ha anunciado que, al no estar aún al 100 %, el extremo solo jugará entre 45 y 60 minutos, noticia favorable para Arabia Saudí.

    Contenerlo es complicado, pero Egipto lo logró hace tres meses en un amistoso que acabó 0-0.

    El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, ordenó marcarlo de cerca: primero Islam Issa y luego el lateral izquierdo Ahmed Fattouh.

    La táctica limitó su peligro: sin apoyo del lateral ni del centro del campo, quedó aislado en la banda y perdió influencia en zonas clave.

  • El problema de Salem Al-Dosari

    Sin embargo, esta opción no conviene a Arabia Saudí. Cuenta con Salem Al-Dossari como extremo izquierdo, un jugador ya veterano que no destaca en defensa.

    Donis podría reservarlo en el banquillo al inicio y meterlo tras la previsible sustitución de Yamal para aprovechar sus contraataques.

    Otra opción sería dejarlo de titular, liberarlo de tareas defensivas y retrasar a Nasser Al-Dosari al centro del campo para que cubra a Yamal junto al lateral izquierdo.

    Eso forzaría al delantero Firas Al-Buraikan a retroceder para cubrir el vacío en el centro del campo y apoyar a los mediocampistas.

    Otra opción es reforzar la defensa con tres centrales, uno de ellos —Abdulilah Al-Omari— desplazado a la izquierda para formar una segunda línea ante Yamal.

    En cualquier caso, Donis tiene mucho trabajo teórico y práctico para reducir el peligro español, neutralizar sus armas y lograr al menos un punto que acerque a Arabia Saudí a la siguiente fase.

World Cup
España crest
España
ESP
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
World Cup
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL
Egipto crest
Egipto
EGY