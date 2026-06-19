Sin embargo, esta opción no conviene a Arabia Saudí. Cuenta con Salem Al-Dossari como extremo izquierdo, un jugador ya veterano que no destaca en defensa.
Donis podría reservarlo en el banquillo al inicio y meterlo tras la previsible sustitución de Yamal para aprovechar sus contraataques.
Otra opción sería dejarlo de titular, liberarlo de tareas defensivas y retrasar a Nasser Al-Dosari al centro del campo para que cubra a Yamal junto al lateral izquierdo.
Eso forzaría al delantero Firas Al-Buraikan a retroceder para cubrir el vacío en el centro del campo y apoyar a los mediocampistas.
Otra opción es reforzar la defensa con tres centrales, uno de ellos —Abdulilah Al-Omari— desplazado a la izquierda para formar una segunda línea ante Yamal.
En cualquier caso, Donis tiene mucho trabajo teórico y práctico para reducir el peligro español, neutralizar sus armas y lograr al menos un punto que acerque a Arabia Saudí a la siguiente fase.