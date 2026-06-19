Tras enfrentar a Cabo Verde y antes de los amistosos contra Egipto e Irak, Donis puede estudiar cómo neutralizar el juego de España, un estilo que ha superado a los grandes de Europa pero que se ha estancado ante equipos árabes y africanos.

España sufre ante rivales que presionan desde atrás, cierran el centro del campo y le roban espacios.

Sin espacios, “El Matador” recurre a los centros, poco efectivos ante la ausencia de delanteros que los aprovechen.

El delantero con más opciones para enfrentar a Arabia Saudí, Mikel Oyarzabal, no sobresale en el juego aéreo, sino en la asociación con sus compañeros, algo que quizá no pueda explotar desde el inicio.